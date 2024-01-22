https://sputnik-georgia.ru/20240122/dzhordzh-balanchin-kak-dragotsennost-ili-temnaya-storona-kultovogo-baletmeystera-285707027.html

Джордж Баланчин как драгоценность, или Темная сторона культового балетмейстера

Джордж Баланчин как драгоценность, или Темная сторона культового балетмейстера

Колумнист Sputnik Грузия вспоминает выдающегося хореографа грузинского происхождения, положившего начало американскому балету и современному неоклассическому... 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T10:29+0400

2024-01-22T10:29+0400

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"Вы знакомы с Джорджем Баланчиным? Если нет, то скажу вам, что он – грузин и его грузинское имя – Георгий Баланчивадзе. Он обладает личным шармом, он брюнет, гибкий отменный танцор и самый гениальный мастер балетной техники из тех, кого я знаю. Будущее за нами. И, ради Бога, не позволяйте нам потерять его!"Линкольн КирстайнМы привыкли видеть и оценивать артистов по тому, что они нам сами показывают, чего они добились, а чего нет. Но то, что стоит за этими критериями, часто остается для нас за семью печатями. А то и вовсе артист, тот, что на сцене, и тот, что в жизни – разные люди.Что скрывать, Джордж Баланчин был одновременно легендой и темной лошадкой. Ведь даже биограф балетмейстера историк Клайв Джеймс признавался, что в личности Баланчина, при его блеске гения и даре хореографа, была своя темная сторона…Культовый хореограф говорил, что искусство не должно служить всему народу, а только тем, кто хочет его понять, кому это интересно. Он недоумевал – зачем стараться, лезть из кожи, угождая всем, "всему народу", ведь "все и так не придут в театр". А придут те, кто хочет увидеть искусство, кто на это способен, а если способен на это – увидеть, услышать, почувствовать и понять – значит дело за малым, достучаться.Баланчин был умен. Даже в мелочах, точнее, в деталях. К примеру, собираясь перед знакомством с родителями своей возлюбленной он досконально узнавал, что любит ее отец – Вагнера или Брамса. И всегда действовал беспроигрышно – выбирал Вагнера.Он с детства был задиристым. Протестовал против воли родителей отправить его в кадетское училище и ни в какую не принимал их мечту увидеть сына в военной форме. А вот что касается танца, тот тут он с самого начала немного сомневался: не знал сделать выбор в пользу танцевального искусства либо музыки.Музыка, потому что вся семья Баланчина была соткана из любви к ней. Отец Мелитон Баланчивадзе был известным грузинским композитором (его даже называли "Грузинским Глинкой"), младший брат – Андрей Баланчивадзе – тоже впоследствии стал композитором. Поэтому будущий Джордж Баланчин и метался между музыкой и танцем. И даже первое время совмещал балет и учебу в Петроградской консерватории. Он, кстати, ее все-таки закончил. А потом со всей страстью нырнул в балет. Но музыка до конца жизни дарила ему импульс для танца.Но серьезная травма колена вскоре отняла у него возможность танцевать, хотя раскрыла другие возможности – ставить танцы. Баланчин вошел во вкус и осознал, что был рожден стать хореографом, потому что в его крови текла свобода и любовь к прекрасному.Джордж Баланчин: американское чудо грузинского гения >>>Он был новатором до мозга костей. Даже придя в танец, тут же начал обновлять его, экспериментировать. Хореограф и танцовщик, разумеется, опирался на классический танец, но всеми силами развил, отточил его, как бриллиант, и осовременил. Баланчин опережал время и спешил подарить публике такие постановки, которые она порой даже не готова была увидеть.Отношение к Баланчину в Советском Союзе было двойственным. С одной стороны, его уважали, с другой – беспощадно критиковали за "абстрактные балеты, которые носят изощренно-эстетский и эротический характер".Баланчин любил кошек и даже говорил, что эти животные помогают ему сочинять. Американская балерина и прима театра Баланчина Сюзанн Фаррелл вспоминала о своем хореографе: "Он учил нас прыгать и танцевать раскованно, немного по-звериному. Я пыталась репетировать Титанию в балете "Сон в летнюю ночь". Получалось не так, и Баланчин спросил: "У вас что, нет дома кошки?"Джорджем Баланчиным, тем, кем его знает весь мир, он стал во Франции, потому что так захотел великий антрепренер и основатель труппы "Русских сезонов" в Париже Сергей Дягилев. Просто тот любил переделывать на французский стиль сложные для слуха имена и фамилии."Георгий, да еще Баланчивадзе? Нет, это очень сложно! Будешь Джорджем. Джорджем Баланчиным". И Георгий Баланчивадзе согласился. Так прославленный авангардист обратил на него внимание. И молодой артист стал следующим, после Брониславы Нижинской, хореографом труппы "Русского балета Сергея Дягилева".Баланчин был больше, чем педагог. Он создавал вокруг себя атмосферу. По воспоминаниям своих учеников, он никогда не сердился. Хотя ходили слухи, что когда у него что-то не получалось безупречно, балетмейстер останавливал репетиции и несколько раз повторял одну фразу: "I am wonderful!" ("Я прекрасен!"). А после удачного спектакля отправлялся со своими артистами ужинать в ресторан, где проводил вечер за длинными разговорами.Баланчин был эксцентричен не только в своей деятельности, но даже в речи. Когда его спрашивали, почему в его спектаклях нет духовности, он восклицал: "А вы разве ищите в танце Бога?" Баланчин искренне удивлялся, как грузины что-то вообще успевают делать, когда они столько времени проводят за застольем. Но вино он любил, бесспорно. Да и дом свой называл духаном.После Франции Баланчин оказался в США, где балетам Баланчина было суждено определить собой эпоху. Более того, они оказали влияние на развитие этого искусства во всем мире.При этом Баланчин был всегда невозмутим. Даже в ожидании успеха. Он работал десятилетиями и за ними на кончиках пальцев следовал фурор, восторг, аплодисменты, обложка журнала "Тайм" и переполненные залы на его представлениях. Это была высшая оценка. Баланчина признали. Он стал культом, законодателем вкусов, гуру неоклассицизма в искусстве.Кто-то утверждал, что в жизни Джордж Баланчин был довольно мягким, добрым и даже деликатным. Но когда дело касалось его работы, мягкость исчезала, уступая место бескомпромиссности.Он был красив, обладал потрясающим обаянием и имел эпикурейский взгляд на жизнь. "Любовь к прекрасному и ощущение прекрасного в любви у меня от отца, – говорил он. – А что может быть прекраснее женщин, музыки и соединяющего их танца!"Кстати, о родных Баланчина. Есть два занимательных факта, красноречиво говорящих об отношении великого мастера к своим близким.Первый. В 1962 году состоялись первые гастроли возглавляемого им "Нью-Йорк Сити Балле" в СССР. Тогда, наряду с Москвой и Ленинградом, Джордж Баланчин посетил и Тбилиси. В городе он встретился со своим братом Андреем, с которым не виделся почти 40 лет. Их встреча была трогательной. Но когда после многочисленных тостов и комплиментов Андрей начал говорить брату о своей музыке, произошло самое странное – Баланчин подпер голову руками и не произнес ни слова. "Я просто не мог. Андрей хочет, чтобы я поставил балет на его музыку. Но это выше моих сил", – признался он позже.Второй случай. В этот же свой визит Баланчин побывал и в Кутаиси, на могиле отца – Мелитона Баланчивадзе. Умер отец так: у него развилась гангрена ноги. Врачи строго рекомендовали композитору ампутацию, иначе смерть. Но маэстро Баланчивадзе отказался: "Чтобы я, Мелитон Баланчивадзе, ковылял на одной ноге? Никогда! Смерть мне не страшна, – говорил он, пожимая плечами. – Смерть – это прекрасная девушка, которая придет и заключит меня в свои объятия. Я с нетерпением жду этого".Вскоре он ушел из жизни. Эту историю Джордж узнал от брата. Она потрясла его. "Я поступил бы как отец", – признался он.Джордж Баланчин: пять самых воздушных и оригинальных балетов хореографа >>>Самого Джорджа Баланчина не стало, когда хореографу было 79 лет. Страшная болезнь, названная по именам немецких врачей Крейтцфельдта-Якоба, начала проявляться у него в 1978 году, когда балетмейстер начал выходить из себя, танцуя. Он терял все, что делало его уникальным – зрение, слух, разум. В 1983 году смерть забрала его.После смерти Баланчина стало ходить много легенд или правд, разве сейчас разберешь?! Самая известная о том, как Баланчин якобы не хотел писать завещание, а когда все-таки написал, то оставил брату в Грузии золотые часы, а все свои балеты раздарил восемнадцати любимым женщинам. К слову, все балеты – это 425 сочинений.Очень жаль, что Баланчин не оставил после себя прямых потомков. Ведь несмотря на то, что легендарный балетмейстер славился любвеобильностью, детей у него ни в одном браке или внебрачной связи не родилось. Но в Тбилиси живет его внучатый племянник, внук Андрея, просто сказочный художник Антон Баланчивадзе. Я с ним знакома. И это, надо сказать, очень интересное чувство – знать потомка Баланчина.Как-то Джорджа спросили, что будет с его балетом после него. "Умрет вместе со мной", – не задумавшись, ответил мэтр. И, к счастью, оказался не прав.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, культура, грузия, аналитика, джордж баланчин, тбилиси, париж, франция