https://sputnik-georgia.ru/20240122/glava-minyusta-gruzii-dovolen-otchetom-evropeyskogo-komiteta-protiv-pytok-po-saakashvili-285821201.html

Глава Минюста Грузии доволен отчетом Европейского комитета против пыток по Саакашвили

Глава Минюста Грузии доволен отчетом Европейского комитета против пыток по Саакашвили

Комитет рекомендовал обеспечить доступ психологам и психиатрам к пациентам в одиночных палатах 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T18:16+0400

2024-01-22T18:16+0400

2024-01-22T18:29+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Члены делегации "Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания" в своем отчете выразили удовлетворение открытым сотрудничеством руководства и сотрудников клиники "Вивамеди" и условиями пребывания экс-президента Грузии, осужденного Михаила Саакашвили, который упоминается в отчете как "мистер С", заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе на брифинге. Делегация комитета побывала в Грузии в марте 2023 года по приглашению министра юстиции Грузии Рати Брегадзе и на месте осмотрела условия лечения и содержания пациентов в клинике. В январе был опубликован отчет об условиях пребывания в клинике "Вивамеди" экс-президента Саакашвили и других осужденных, в котором сказано, что они не нашли серьезных нарушений в их содержании. По его словам, положительную оценку в отчете получило и то, что члены делегации имели возможность связаться с осужденными и поговорить с ними лично. "Положительным является тот факт, что не был выявлен ни один из случаев ненадлежащего обращения с осужденными/обвиняемыми пациентами. Также среди осужденных/обвиняемых пациентов не отмечено фактов насилия", – подчеркнул Брегадзе. По его словам, ответом на посещение делегацией клиники стало решение Европейского суда по правам человека, принятое 12 мая, когда Саакашвили отказали в иске о переводе на лечение в заграничную клинику. Опозорились из-за Саакашвили – глава парламента Грузии о некоторых политиках с Запада >>"Это краткий ответ, который отвечает на все вопросы о бесчеловечном обращении, подавляющей обстановке и так далее", – сказал Брегадзе. Глава Минюста также подчеркнул, что Саакашвили не раз предлагали воспользоваться правом прогулок, но каждый раз он отказывался. В отчете ЕКПП было отмечено, что властям необходимо принять меры для обеспечения того, чтобы никакая конфиденциальная медицинская информация о пациентах не разглашалась без согласия пациента немедицинскому персоналу и тем более журналистам. Также комитет рекомендовал обеспечить доступ психологам и психиатрам к пациентам в одиночных палатах. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Европейский комитет против пыток не нашел нарушений в содержании Саакашвили в клинике>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В больнице слишком комфортно – лидер "Грузинской мечты" о переводе Саакашвили в тюрьму>>В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, рати брегадзе, пытки, министерство юстиции грузии