https://sputnik-georgia.ru/20240122/imuschestvennoy-deklaratsiey-premera-gruzii-zainteresovalos-antikorruptsionnoe-byuro-285817515.html
Имущественной декларацией премьера Грузии заинтересовалось Антикоррупционное бюро
Имущественной декларацией премьера Грузии заинтересовалось Антикоррупционное бюро
В планах Антикоррупционного бюро, кроме проверки чиновников, также изучение результатов работы госорганов и госпредприятий 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T16:02+0400
2024-01-22T16:02+0400
2024-01-22T16:15+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
тея цулукиани
каха каладзе
антикоррупционное бюро
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Антикоррупционное бюро Грузии в течении 2024 года планирует проверку имущественных деклараций главы и членов правительства, депутатов парламента, высшего представительного органа Аджарии в связи с высоким общественным интересом и высоким риском коррупции – всего в списке до 300 чиновников. В частности, бюро проявило интерес к декларациям председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе, вице-премьера Теи Цулукиани, членов кабинета министров, их заместителей и депутатов, а также мэра Тбилиси Кахи Каладзе. В течение 2024 года Антикоррупционное бюро проверит сотрудников Высшего совета юстиции Грузии, судей общих судов и Конституционного суда, Национальной комиссии по коммуникациям, Центральной избирательной комиссии. Новые требования к Грузии – обнародован отчет Еврокомиссии >>Также проверят "Почту Грузии, "Грузинскую железную дорогу", "Нефтегазовую корпорацию", "Фонд развития Грузии", Национальный банк, Прокуратуру, Службу государственного аудита, Службу государственной безопасности Грузии, Пенсионное агентство, Агентство лесного хозяйства, налоговую службу, мэров единиц самоуправления. С полным списком чиновников, чьи имущественные декларации проверит Антикоррупционное бюро в течение 2024 года, можно ознакомиться по ссылке. Новое ведомство – Антикоррупционное бюро – заработало в Грузии с 1 сентября 2023 года, и в его функции входит контроль за финансами партий и чиновников. Антикоррупционное бюро начало работу в Грузии >>Кроме того, Антикоррупционное бюро будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц. Возглавляет его Ражден Купрашвили. Антикоррупционное бюро подотчетно парламенту Грузии и межведомственному антикоррупционному совету.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, тея цулукиани, каха каладзе, антикоррупционное бюро
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, тея цулукиани, каха каладзе, антикоррупционное бюро
Имущественной декларацией премьера Грузии заинтересовалось Антикоррупционное бюро
16:02 22.01.2024 (обновлено: 16:15 22.01.2024)
В планах Антикоррупционного бюро, кроме проверки чиновников, также изучение результатов работы госорганов и госпредприятий
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Антикоррупционное бюро Грузии в течении 2024 года планирует проверку имущественных деклараций главы и членов правительства, депутатов парламента, высшего представительного органа Аджарии в связи с высоким общественным интересом и высоким риском коррупции – всего в списке до 300 чиновников.
В частности, бюро проявило интерес к декларациям председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе, вице-премьера Теи Цулукиани, членов кабинета министров, их заместителей и депутатов, а также мэра Тбилиси Кахи Каладзе.
В течение 2024 года Антикоррупционное бюро проверит сотрудников Высшего совета юстиции Грузии, судей общих судов и Конституционного суда, Национальной комиссии по коммуникациям, Центральной избирательной комиссии.
Также проверят "Почту Грузии, "Грузинскую железную дорогу", "Нефтегазовую корпорацию", "Фонд развития Грузии", Национальный банк, Прокуратуру, Службу государственного аудита, Службу государственной безопасности Грузии, Пенсионное агентство, Агентство лесного хозяйства, налоговую службу, мэров единиц самоуправления.
С полным списком чиновников, чьи имущественные декларации проверит Антикоррупционное бюро в течение 2024 года, можно ознакомиться по ссылке.
Новое ведомство – Антикоррупционное бюро – заработало в Грузии с 1 сентября 2023 года, и в его функции входит контроль за финансами партий и чиновников.
Кроме того, Антикоррупционное бюро будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц. Возглавляет его Ражден Купрашвили.
Антикоррупционное бюро подотчетно парламенту Грузии и межведомственному антикоррупционному совету.