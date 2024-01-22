https://sputnik-georgia.ru/20240122/minyust-gruzii-gotov-podselit-k-saakashvili-zaklyuchennogo-285822229.html

Минюст Грузии готов "подселить" к Саакашвили заключенного

Минюст Грузии готов "подселить" к Саакашвили заключенного

За менее чем два с половиной года у Саакашвили побывало три тысячи посетителей, поэтому сравнение с условиями в одиночной камере неуместно, заявил министр 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T19:26+0400

2024-01-22T19:26+0400

2024-01-22T19:30+0400

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михаил саакашвили

рати брегадзе

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Как только осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили изъявит желание, к нему обязательно переведут одного из заключенных, заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе на брифинге. Делегация "Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания" побывала в Грузии в марте 2023 года по приглашению министра юстиции Грузии Рати Брегадзе и на месте осмотрела условия лечения и содержания пациентов в клинике "Вивамеди", среди них экс-президента Саакашвили. В январе 2024 года комиссия опубликовала отчет о содержании осужденных, не найдя серьезных нарушений, отметив при этом, что Саакашвили находится в палате один, практически как в одиночной камере. По словам министра, за менее чем два с половиной года у Саакашвили побывало три тысячи посетителей, поэтому сравнение с условиями в одиночной камере неуместно. "Здесь я хочу напомнить населению, что значит быть одному. Это его желание, чтобы он был один как в камере, так и в палате. Население должно знать эту информацию. На сегодняшний день менее чем за два с половиной года его посетило три тысячи человек. Теперь, может быть, кто-нибудь сможет объяснить, что значит, что человек один, когда члены семьи навещают его каждый день, проводят с ним часы, каким образом он один?" – подчеркнул Брегадзе. Кроме того, по словам главы Минюста, осужденный Саакашвили ни разу не воспользовался правом на прогулку, даже наоборот, отказался от каждого предложения. Опозорились из-за Саакашвили – глава парламента Грузии о некоторых политиках с Запада >>Что касается еще одного замечания комиссии о том, что в клинике нет психиатра или психолога, то, по словам Брегадзе, экс-президенту предлагали воспользоваться этой услугой, но получили в ответ отказ. "Осужденному Михаилу Саакашвили несколько раз предлагали воспользоваться услугами вышеупомянутых врачей, но он каждый раз отказывался. Среди них предложение было сделано после визита "Европейского комитета по предотвращению пыток", но он также зафиксировал отказ. Соответственно, мы не разделяем вывод, сделанный в этом разделе. Об этом также говорилось в нашем ответе, для нас здесь нет ничего нового", – сказал Брегадзе. По словам министра юстиции, главное - хронология. "Европейский комитет по предупреждению пыток" отметил привилегированное положение Саакашвили по сравнению с другими заключенными, проходящими лечение в клинике, так как у экс-президента есть телевизор, он может пользоваться Интернетом, принимает посетителей и находится в большой палате один. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Европейский комитет против пыток не нашел нарушений в содержании Саакашвили в клинике>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В больнице слишком комфортно – лидер "Грузинской мечты" о переводе Саакашвили в тюрьму>>В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба