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Начат мониторинг табачного рынка в Грузии
Начат мониторинг табачного рынка в Грузии
Среди прочего, будет оценена конкурентная среда на рынке 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T13:14+0400
2024-01-22T13:14+0400
2024-01-22T13:31+0400
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агентство конкуренции грузии
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Мониторинг табачного рынка Грузии начало Агентство конкуренции и защиты потребителей на основе обращения местной индустрии, сообщается на сайте ведомства. В агентстве разъяснили, что в рамках мониторинга ведомство на табачном рынке оценит конкурентную среду, концентрацию рынка, или же качество индекса Херфиндаля-Хиршмана (показатель, использующийся для оценки степени монополизации отрасли – ред.), также будет установлен объем рынка, экономические агенты, действующие на рынке, рыночные доли и так далее. Промежуточные оценки будут периодически публично публиковаться для заинтересованных сторон. Факт демпинга на рынке цемента не подтвердился – Агентство конкуренции Грузии>>В 2023 году Агентство конкуренции и защиты потребителей завершило мониторинг рынка банковского страхования и выдало шесть обязательных рекомендаций. А также завершился мониторинг рынка сжиженного и природного газа. Мониторинг не выявил риски нарушения законодательства конкуренции. На данный момент продолжается наблюдение за рынками автомобильного горючего, черники и фундука. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, агентство конкуренции грузии
грузия, новости, экономика, агентство конкуренции грузии
Начат мониторинг табачного рынка в Грузии
13:14 22.01.2024 (обновлено: 13:31 22.01.2024)
Среди прочего, будет оценена конкурентная среда на рынке
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Мониторинг табачного рынка Грузии начало Агентство конкуренции и защиты потребителей на основе обращения местной индустрии, сообщается на сайте ведомства.
В агентстве разъяснили, что в рамках мониторинга ведомство на табачном рынке оценит конкурентную среду, концентрацию рынка, или же качество индекса Херфиндаля-Хиршмана (показатель, использующийся для оценки степени монополизации отрасли – ред.), также будет установлен объем рынка, экономические агенты, действующие на рынке, рыночные доли и так далее.
Промежуточные оценки будут периодически публично публиковаться для заинтересованных сторон.
В 2023 году Агентство конкуренции и защиты потребителей завершило мониторинг рынка банковского страхования и выдало шесть обязательных рекомендаций. А также завершился мониторинг рынка сжиженного и природного газа. Мониторинг не выявил риски нарушения законодательства конкуренции.
На данный момент продолжается наблюдение за рынками автомобильного горючего, черники и фундука.