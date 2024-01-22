https://sputnik-georgia.ru/20240122/premer-gruzii-poluchil-priglashenie-na-uchastie-v-sammite-v-dubae-285825119.html

Премьер Грузии получил приглашение на участие в саммите в Дубае

Премьер Грузии получил приглашение на участие в саммите в Дубае

Гарибашвили рассказал о важной роли Грузии в плане связности и транзита со странами Европы, Азии и Ближнего Востока 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T23:08+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарбашвили получил приглашение от имени премьера Объединенных Арабских Эмиратов на участие во Всемирном саммите по вопросам управления в Дубае 12-14 февраля 2024 года, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии. Приглашение премьеру Грузии на участие в Дубайском саммите передал заместитель министра по делам Кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов по конкурентоспособности и обмену знаниями Абдулла Насер Лута в ходе встречи в Тбилиси. Гарибашвили отметил, что Грузия готова использовать эту платформу для укрепления сотрудничества с партнерами. Крупный инвестор из ОАЭ и премьер Грузии обсудили увеличение инвестиций в энергетику >>Разговор на встрече коснулся отношений и сотрудничества между Грузией и ОАЭ. Было отмечено, что Грузия заинтересована в углублении партнерских и дружественных отношений со странами Персидского залива. Кроме того, положительно оценена динамика обмена визитами на высшем уровне в последние годы. Разговор коснулся сотрудничества в экономической и управленческой сферах. Стороны обсудили благоприятную инвестиционную среду и потенциал Грузии. Также Гарибашвили рассказал о важной роли Грузии в плане связности и транзита со странами Европы, Азии и Ближнего Востока. Крупнейшую в Грузии солнечную электростанцию построят на востоке страны>>Также стороны обсудили важность Соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве (CEPA) между Грузией и ОАЭ. По словам Гарибашвили, соглашение закладывает прочную основу для развития более прочных и консолидированных торгово-экономических отношений между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами. После вступления соглашения в силу 97,5% грузинской продукции будет экспортироваться из Грузии в Эмираты без пошлин. Для Грузии будет открыт рынок из 10 миллионов потребителей с высокой покупательной способностью. Соглашение охватывает торговлю товарами и услугами, а также другие сферы, связанные с торговлей. В целях развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года страны приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по Соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами". Торговый оборот между Грузией и ОАЭ в 2023 году составил 437,2 миллиона долларов, на 39,1% больше, чем в 2022 году, когда был пик торговли. При этом экспорт из Грузии в ОАЭ в прошлом году составил составил 53,7 миллиона, на 72,7% больше по сравнению с 2022 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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