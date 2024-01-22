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Собирается ли мэр Тбилиси покупать ФК "Динамо" Тбилиси
Собирается ли мэр Тбилиси покупать ФК "Динамо" Тбилиси
Я не сделаю шага, который может оказаться проблематичным или невозможным, подчеркнул Каладзе 22.01.2024, Sputnik Грузия
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грузия
новости
спорт
каха каладзе
фк "динамо" тбилиси
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе опроверг слухи о покупке самого титулованного футбольного клуба Грузии, тбилисского "Динамо", подчеркнув, что у него нет такой возможности и заинтересованности. После заявления владельца ФК "Динамо" Романа Пипия о желании продать клуб и грядущих реформах, в том числе строительстве новой базы, в СМИ появились слухи, что купить клуб собирается мэр Тбилиси. Назвали даже сумму – 50 млн долларов. Сам Каладзе, который завершил карьеру профессионального футболиста в 2012 году, играл за столичное "Динамо". По словам мэра, если он что-то делает, то должен сделать все наилучшим образом и с получением наилучших результатов. "Поэтому я не сделаю шага, который может оказаться проблематичным или невозможным", – подчеркнул Каладзе. Что ждет тбилисское "Динамо"? Президент клуба не исключает его продажу &gt;&gt;Что касается информации о том, что на месте базы "Динамо" в Дигомском районе вскоре появятся многоквартирные дома, по словам Каладзе, пока он мэр города, такого не будет. По словам мэра, если кто-то и хочет построить новую базу для динамовцев, то для этого много других мест. Президент футбольного клуба "Динамо" Тбилиси Роман Пипия еще в 2022 году официально подтвердил информацию, что больше не может справляться с финансовыми потребностями клуба с вековой историей и готов продать акции. Пипия стал президентом "Динамо Тбилиси" в 2011 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, спорт, каха каладзе, фк "динамо" тбилиси
грузия, новости, спорт, каха каладзе, фк "динамо" тбилиси

Собирается ли мэр Тбилиси покупать ФК "Динамо" Тбилиси

16:23 22.01.2024 (обновлено: 16:38 22.01.2024)
© Courtesy of Georgian Football Federation Стадион "Динамо Арена"
Стадион Динамо Арена - Sputnik Грузия, 1920, 22.01.2024
© Courtesy of Georgian Football Federation
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Я не сделаю шага, который может оказаться проблематичным или невозможным, подчеркнул Каладзе
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе опроверг слухи о покупке самого титулованного футбольного клуба Грузии, тбилисского "Динамо", подчеркнув, что у него нет такой возможности и заинтересованности.
После заявления владельца ФК "Динамо" Романа Пипия о желании продать клуб и грядущих реформах, в том числе строительстве новой базы, в СМИ появились слухи, что купить клуб собирается мэр Тбилиси. Назвали даже сумму – 50 млн долларов. Сам Каладзе, который завершил карьеру профессионального футболиста в 2012 году, играл за столичное "Динамо".

"Никаких переговоров не было. Разве это просто покупка? Чтобы все работало, нужны большие инвестиции. Я имею в виду создать команду, которая будет играть в Лиге чемпионов. В каком бы состоянии сегодня ни было тбилисское "Динамо", я просто не могу и не буду делать этого, чтобы сохранить команду в таком же состоянии. У меня нет возможности это сделать", – заявил Каладзе.

По словам мэра, если он что-то делает, то должен сделать все наилучшим образом и с получением наилучших результатов.
"Поэтому я не сделаю шага, который может оказаться проблематичным или невозможным", – подчеркнул Каладзе.
Что ждет тбилисское "Динамо"? Президент клуба не исключает его продажу >>
Что касается информации о том, что на месте базы "Динамо" в Дигомском районе вскоре появятся многоквартирные дома, по словам Каладзе, пока он мэр города, такого не будет.

"Тренировочная база в Дигоми – это история, которая должна остаться для столицы и нашей страны", – сказал каладзе.

По словам мэра, если кто-то и хочет построить новую базу для динамовцев, то для этого много других мест.
Президент футбольного клуба "Динамо" Тбилиси Роман Пипия еще в 2022 году официально подтвердил информацию, что больше не может справляться с финансовыми потребностями клуба с вековой историей и готов продать акции. Пипия стал президентом "Динамо Тбилиси" в 2011 году.
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