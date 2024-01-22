https://sputnik-georgia.ru/20240122/tsel-pravitelstva-gruzii---dalneyshee-uluchshenie-biznes-sredy-zamministra-285825800.html
Цель правительства Грузии - дальнейшее улучшение бизнес-среды: замминистра
Цель правительства Грузии - дальнейшее улучшение бизнес-среды: замминистра
Компаниям, зарегистрированным в Грузии, требуется примерно в три раза меньше времени для соответствия правилам, чем в странах Европы 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T23:37+0400
2024-01-22T23:37+0400
2024-01-23T00:18+0400
грузия
экономика
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всемирный банк
правительство грузии
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Дальнейшее улучшение бизнес-среды, является целью правительства Грузии, что будет в будущем содействовать ускорению экономического роста, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Цинцадзе прокомментировал "Исследование предприятий" Всемирного банка, согласно которому, Грузия на 13-ом месте в мире, и на девятом месте в Европе, по низкому показателю взяточничества. Также согласно исследованию, по сравнению с предыдущим исследованием, в Грузии отмечается значительное улучшение с точки зрения доступа к финансам – по большинству показателей этого компонента позиция Грузии существенно лучше по сравнению с аналогичными показателями в Европе и Центральной Азии. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, а в 2022 – 10,4%. Средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2023 года составил 6,9%. Также, как отметил Цинцадзе, компаниям, зарегистрированным в Грузии, требуется примерно в три раза меньше времени для соответствия правилам, чем в странах Европы и Центральной Азии. "Например, по времени, затраченному на регуляции (правила), показатель Грузии составляет 3%, а показатель стран Европы и Центральной Азии – около 9%", - отметил он.Исторический результат – замминистра о показателе взяточничества в Грузии >>Кроме того, комментируя показатели в направлении коррупции и взяточничества, замминистра отметил, что в если ожидания компаний относительно дачи взяток при предоставлении государственных услуг в Грузии либо равны нулю, либо близки к нулю, в случае стран Европы и Центральной Азии этот показатель составляет примерно 6%. Цинцадзе отметил, что доля компаний, которые считали ставку налога важным ограничивающим фактором, снизилась с 17,3% до 9% по сравнению с предыдущим исследованием Всемирного банка. Кроме того, доля компаний, считающих налоговое администрирование ограничивающим фактором, сократилась вдвое и составляет всего 3,9%. Исследование Всемирного банка фокусируется на многих аспектах деловой среды, которые играют важную роль в росте и развитии частного сектора и, следовательно, экономики в целом. Исследование проводится каждые четыре года. Его цель – оценка бизнес-среды. Последний раз опрос проводился в Грузии с апреля 2023 года по сентябрь 2023 года. За этот период были опрошена 592 владельца компании и высокопоставленных менеджеров. Борьба с коррупцией в Грузии в цифрах: последние данные >>По данным на 2012 год, уровень взяточничества в Грузии (9,84 %) и свободы от взяточничества (8,72%) был в 8-15 раз ниже, чем в 2019 году соответственно. Опубликованные в 2012 году данные опирались на опрос, проведенный в 2008 году. Ситуация начала существенно улучшаться с 2013 года, когда резко улучшился показатель случаев взяточничества и индикатор свободы свободы от давления взяточничества (1,43 процента и 0,94 процента соответственно). Наилучшие результаты были получены в опросе 2019-2020 годов, при котором уровень взяточничества снизился до 1,3% (уровень, при котором фирмы сталкивались хотя бы с одним фактом требования взятки или подали хотя бы одно заявление о подкупе), а подкуп снизился до 0,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, всемирный банк, правительство грузии
грузия, экономика, новости, всемирный банк, правительство грузии
Цель правительства Грузии - дальнейшее улучшение бизнес-среды: замминистра
23:37 22.01.2024 (обновлено: 00:18 23.01.2024)
Компаниям, зарегистрированным в Грузии, требуется примерно в три раза меньше времени для соответствия правилам, чем в странах Европы
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Дальнейшее улучшение бизнес-среды, является целью правительства Грузии, что будет в будущем содействовать ускорению экономического роста, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.
Цинцадзе прокомментировал "Исследование предприятий" Всемирного банка, согласно которому, Грузия на 13-ом месте в мире, и на девятом месте в Европе, по низкому показателю взяточничества. Также согласно исследованию, по сравнению с предыдущим исследованием, в Грузии отмечается значительное улучшение с точки зрения доступа к финансам – по большинству показателей этого компонента позиция Грузии существенно лучше по сравнению с аналогичными показателями в Европе и Центральной Азии.
"Это еще раз подчеркивает здоровую бизнес-среду в Грузии, цель нашего правительства – ее дальнейшее улучшение. В конечном итоге это будет способствовать ускорению экономического роста, притоку качественных инвестиций в страну, созданию дополнительных рабочих мест и увеличению доходов населения" - заявил Цинцадзе.
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, а в 2022 – 10,4%. Средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2023 года составил 6,9%.
Также, как отметил Цинцадзе, компаниям, зарегистрированным в Грузии, требуется примерно в три раза меньше времени для соответствия правилам, чем в странах Европы и Центральной Азии.
"Например, по времени, затраченному на регуляции (правила), показатель Грузии составляет 3%, а показатель стран Европы и Центральной Азии – около 9%", - отметил он.
Кроме того, комментируя показатели в направлении коррупции и взяточничества, замминистра отметил, что в если ожидания компаний относительно дачи взяток при предоставлении государственных услуг в Грузии либо равны нулю, либо близки к нулю, в случае стран Европы и Центральной Азии этот показатель составляет примерно 6%.
Цинцадзе отметил, что доля компаний, которые считали ставку налога важным ограничивающим фактором, снизилась с 17,3% до 9% по сравнению с предыдущим исследованием Всемирного банка. Кроме того, доля компаний, считающих налоговое администрирование ограничивающим фактором, сократилась вдвое и составляет всего 3,9%.
Исследование Всемирного банка фокусируется на многих аспектах деловой среды, которые играют важную роль в росте и развитии частного сектора и, следовательно, экономики в целом. Исследование проводится каждые четыре года. Его цель – оценка бизнес-среды. Последний раз опрос проводился в Грузии с апреля 2023 года по сентябрь 2023 года. За этот период были опрошена 592 владельца компании и высокопоставленных менеджеров.
По данным на 2012 год, уровень взяточничества в Грузии (9,84 %) и свободы от взяточничества (8,72%) был в 8-15 раз ниже, чем в 2019 году соответственно. Опубликованные в 2012 году данные опирались на опрос, проведенный в 2008 году.
Ситуация начала существенно улучшаться с 2013 года, когда резко улучшился показатель случаев взяточничества и индикатор свободы свободы от давления взяточничества (1,43 процента и 0,94 процента соответственно). Наилучшие результаты были получены в опросе 2019-2020 годов, при котором уровень взяточничества снизился до 1,3% (уровень, при котором фирмы сталкивались хотя бы с одним фактом требования взятки или подали хотя бы одно заявление о подкупе), а подкуп снизился до 0,6%.