https://sputnik-georgia.ru/20240122/volshebnaya-gruzinskaya-kukhnya--madrid-fusion-posvyatil-gruzii-ocherednoy-post-285818262.html
Волшебная грузинская кухня – Madrid Fusiоn посвятил Грузии очередной пост
Волшебная грузинская кухня – Madrid Fusiоn посвятил Грузии очередной пост
Madrid Fusion – известный гастрономический праздник, который ежегодно проводится в столице Испании начиная с 2003 года 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T16:45+0400
2024-01-22T16:45+0400
2024-01-22T16:45+0400
грузия
новости
культура
тбилиси
испания
грузинская кухня
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23331/09/233310978_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_3a964ec3aca589a5b8085a6aaa1f52c2.jpg
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Представители одного из самых влиятельных гастрономических конгрессов мира Madrid Fusiоn посвятили еще один пост в соцсети Грузии, назвав грузинскую кухню волшебной. Madrid Fusiоn называют самым влиятельным гастрономическим конгрессом в мире. Грузия будет представлена на мероприятии, которое пройдет 29-31 января, в статусе гостя.На международном конгрессе у стенда Национальной администрации туризма Грузии у гостей и представителей кулинарной сферы будет возможность ознакомиться с грузинской кухней и туристическими продуктами. У стенда будет так называемая Show Kitchen – открытая кухня, и повара будут готовить блюда на глазах у гостей. Грузинскую кухню на Madrid Fusiоn представит шеф-повар Давид Нариманашвили. Благодаря статусу гостя мероприятия у Национальной администрации туризма будет возможность использовать дополнительные тематические сцены, в рамках которых на главной сцене будут показаны мастер-классы грузинских блюд, также пройдет дегустация трех разновидностей грузинских вин. В мероприятии примут участие такие страны, как Испания, Швейцария, Норвегия, Дания, Франция, Бельгия, Италия, США, Аргентина, Колумбия, Корея, Филиппины, Чили и другие. Madrid Fusion – это известный гастрономический праздник, который ежегодно проводится в Мадриде начиная с 2003 года. В нем принимают участие лучшие шеф-повара мира и эксперты кулинарии, которые обсуждают тренды, новые вкусовые пристрастия людей и эволюцию индустрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23331/09/233310978_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_a3e0c82611ffdd4f049dec33f21a6f5b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура, тбилиси, испания, грузинская кухня, туризм
грузия, новости, культура, тбилиси, испания, грузинская кухня, туризм
Волшебная грузинская кухня – Madrid Fusiоn посвятил Грузии очередной пост
Madrid Fusion – известный гастрономический праздник, который ежегодно проводится в столице Испании начиная с 2003 года
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Представители одного из самых влиятельных гастрономических конгрессов мира Madrid Fusiоn посвятили еще один пост в соцсети Грузии, назвав грузинскую кухню волшебной.
Madrid Fusiоn называют самым влиятельным гастрономическим конгрессом в мире. Грузия будет представлена на мероприятии, которое пройдет 29-31 января, в статусе гостя.
"Волшебная грузинская кухня в этом году будет представлена на конгрессе Madrid Fusiоn. Грузия в этом году является страной гостьей, это туристическое направление, которое вас околдует", – говорится в посте.
На международном конгрессе у стенда Национальной администрации туризма Грузии у гостей и представителей кулинарной сферы будет возможность ознакомиться с грузинской кухней и туристическими продуктами. У стенда будет так называемая Show Kitchen – открытая кухня, и повара будут готовить блюда на глазах у гостей.
Грузинскую кухню на Madrid Fusiоn представит шеф-повар Давид Нариманашвили.
Благодаря статусу гостя мероприятия у Национальной администрации туризма будет возможность использовать дополнительные тематические сцены, в рамках которых на главной сцене будут показаны мастер-классы грузинских блюд, также пройдет дегустация трех разновидностей грузинских вин.
В мероприятии примут участие такие страны, как Испания, Швейцария, Норвегия, Дания, Франция, Бельгия, Италия, США, Аргентина, Колумбия, Корея, Филиппины, Чили и другие.
Madrid Fusion – это известный гастрономический праздник, который ежегодно проводится в Мадриде начиная с 2003 года. В нем принимают участие лучшие шеф-повара мира и эксперты кулинарии, которые обсуждают тренды, новые вкусовые пристрастия людей и эволюцию индустрии.