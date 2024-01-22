https://sputnik-georgia.ru/20240122/volshebnaya-gruzinskaya-kukhnya--madrid-fusion-posvyatil-gruzii-ocherednoy-post-285818262.html

Волшебная грузинская кухня – Madrid Fusiоn посвятил Грузии очередной пост

Волшебная грузинская кухня – Madrid Fusiоn посвятил Грузии очередной пост

Madrid Fusion – известный гастрономический праздник, который ежегодно проводится в столице Испании начиная с 2003 года 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Представители одного из самых влиятельных гастрономических конгрессов мира Madrid Fusiоn посвятили еще один пост в соцсети Грузии, назвав грузинскую кухню волшебной. Madrid Fusiоn называют самым влиятельным гастрономическим конгрессом в мире. Грузия будет представлена на мероприятии, которое пройдет 29-31 января, в статусе гостя.На международном конгрессе у стенда Национальной администрации туризма Грузии у гостей и представителей кулинарной сферы будет возможность ознакомиться с грузинской кухней и туристическими продуктами. У стенда будет так называемая Show Kitchen – открытая кухня, и повара будут готовить блюда на глазах у гостей. Грузинскую кухню на Madrid Fusiоn представит шеф-повар Давид Нариманашвили. Благодаря статусу гостя мероприятия у Национальной администрации туризма будет возможность использовать дополнительные тематические сцены, в рамках которых на главной сцене будут показаны мастер-классы грузинских блюд, также пройдет дегустация трех разновидностей грузинских вин. В мероприятии примут участие такие страны, как Испания, Швейцария, Норвегия, Дания, Франция, Бельгия, Италия, США, Аргентина, Колумбия, Корея, Филиппины, Чили и другие. Madrid Fusion – это известный гастрономический праздник, который ежегодно проводится в Мадриде начиная с 2003 года. В нем принимают участие лучшие шеф-повара мира и эксперты кулинарии, которые обсуждают тренды, новые вкусовые пристрастия людей и эволюцию индустрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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