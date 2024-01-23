https://sputnik-georgia.ru/20240123/chem-my-dyshim--za-zagryaznenie-vozdukha-v-gruzii-oshtrafovali-bolee-32-tysyachi-voditeley-285837839.html

Чем мы дышим? – за загрязнение воздуха в Грузии оштрафовали более 3,2 тысячи водителей

Чем мы дышим? – за загрязнение воздуха в Грузии оштрафовали более 3,2 тысячи водителей

Большая часть штрафов выписана водителям легковых автомобилей 23.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-23T12:06+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Очередные результаты проверки выхлопов автомобилей на дорогах Грузии показали, что инспекторы с 4 сентября 2023 года по сей день оштрафовали 3 243 водителя за превышение содержания вредных веществ, говорится в сообщении Департамента по надзору за окружающей средой. Контроль за выбросом загрязняющих веществ автомобилями на дорогах Грузии начался с 4 сентября 2023 года в четырех городах страны – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси.Больше всего нарушений выявлено в Тбилиси – 1 502, далее следуют Кутаиси – 707, Батуми – 564 и Рустави – 470. Из 3 243 штрафов 2 785 были выписаны физическим лицам, а 458 – юридическим. При этом 1 893 штрафа были выписаны водителям легковых автомобилей, 1 164 – водителям микроавтобусов, 185 – водителям грузовых автомобилей и 1 – водителю автобуса. Растет количество станций мониторинга качества воздуха в Грузии>>Согласно принятым депутатами поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физическое лицо-нарушителя штрафуют на 100 лари в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, – на 300 лари. Если спустя 15 дней нарушение вновь будет выявлено, то штраф составит уже 600 лари. Юридическое лицо будут штрафовать на 500 лари в первый раз, на 1 500 лари – в случае повторного нарушения, а на 3 тысячи лари – в третий раз. Если штраф оплачивают в течение 10 дней, то его сумма уменьшится на 20%. Проверить штрафы граждане могут на сайте: www.des.gov.ge. Оплатить штрафы можно на сайте министерства внутренних дел: www.videos.police.ge. При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ, владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт технического осмотра, где его повторно осмотрят. Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если результаты будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется. С 1 января 2023 года в Грузии вступили в силу изменения в техническом регламенте для планового технического осмотра. Введены более строгие нормы в отношении вредных выбросов. Так, коэффициент выхлопов для авто с бензиновым двигателем теперь составляет 0,55% CO (вместо 0,6% раньше). Штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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