https://sputnik-georgia.ru/20240123/gruziya-prinyala-uchastie-v-krupneyshey-turisticheskoy-vystavke-severnoy-evropy-285850054.html

Грузия приняла участие в крупнейшей туристической выставке Северной Европы

Грузия приняла участие в крупнейшей туристической выставке Северной Европы

Посетители выставки ознакомились с туристическими продуктами Грузии 23.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии приняла участие в престижной международной туристической выставке Matka Nordic Travel Fair 2024 в Хельсинки (Финляндия), сообщила пресс-служба ведомства. Nordic Travel Fair – крупнейшая международная туристическая выставка в Северной Европе. Мероприятие стартовало 18 января. Трехдневную выставку в Хельсинки посетили более 50 тысяч туристов из 70 стран. В мероприятии приняли участие 850 туристических компаний. Организационными вопросами, связанными с грузинским стендом, занималось посольство Грузии в Финляндии. Грузию на мероприятии представляли мэрия Тбилиси, департамент туризма и курортов Аджарии, организации по управлению дестинациями Самцхе-Джавахети и Сванети, туристические компании. Туристы из Израиля предпочтут Грузию Турции в 2024 году – мнение бизнесмена >>Посетители выставки ознакомились с туристическими продуктами Грузии. Скандинавские туркомпании заинтересовались туристическими направлениями Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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