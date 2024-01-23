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Грузия приняла участие в крупнейшей туристической выставке Северной Европы
Грузия приняла участие в крупнейшей туристической выставке Северной Европы
Посетители выставки ознакомились с туристическими продуктами Грузии 23.01.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии приняла участие в престижной международной туристической выставке Matka Nordic Travel Fair 2024 в Хельсинки (Финляндия), сообщила пресс-служба ведомства. Nordic Travel Fair – крупнейшая международная туристическая выставка в Северной Европе. Мероприятие стартовало 18 января. Трехдневную выставку в Хельсинки посетили более 50 тысяч туристов из 70 стран. В мероприятии приняли участие 850 туристических компаний. Организационными вопросами, связанными с грузинским стендом, занималось посольство Грузии в Финляндии. Грузию на мероприятии представляли мэрия Тбилиси, департамент туризма и курортов Аджарии, организации по управлению дестинациями Самцхе-Джавахети и Сванети, туристические компании. Туристы из Израиля предпочтут Грузию Турции в 2024 году – мнение бизнесмена &gt;&gt;Посетители выставки ознакомились с туристическими продуктами Грузии. Скандинавские туркомпании заинтересовались туристическими направлениями Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, туризм, новости, хельсинки, финляндия
грузия, туризм, новости, хельсинки, финляндия

Грузия приняла участие в крупнейшей туристической выставке Северной Европы

20:12 23.01.2024 (обновлено: 20:35 23.01.2024)
© photo: Sputnik / Mikhail Pfomichev / Перейти в фотобанкГорода мира. Хельсинки
Города мира. Хельсинки - Sputnik Грузия, 1920, 23.01.2024
© photo: Sputnik / Mikhail Pfomichev
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Посетители выставки ознакомились с туристическими продуктами Грузии
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии приняла участие в престижной международной туристической выставке Matka Nordic Travel Fair 2024 в Хельсинки (Финляндия), сообщила пресс-служба ведомства.
Nordic Travel Fair – крупнейшая международная туристическая выставка в Северной Европе. Мероприятие стартовало 18 января. Трехдневную выставку в Хельсинки посетили более 50 тысяч туристов из 70 стран. В мероприятии приняли участие 850 туристических компаний.
Организационными вопросами, связанными с грузинским стендом, занималось посольство Грузии в Финляндии. Грузию на мероприятии представляли мэрия Тбилиси, департамент туризма и курортов Аджарии, организации по управлению дестинациями Самцхе-Джавахети и Сванети, туристические компании.
Туристы из Израиля предпочтут Грузию Турции в 2024 году – мнение бизнесмена >>
Посетители выставки ознакомились с туристическими продуктами Грузии. Скандинавские туркомпании заинтересовались туристическими направлениями Грузии.
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