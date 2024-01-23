https://sputnik-georgia.ru/20240123/mest-v-sele-na-vostoke-gruzii---obvinyaemomu-grozit-do-20-let-tyurmy-285851862.html
Месть в селе на востоке Грузии – обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы
Месть в селе на востоке Грузии – обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы
Предотвратить убийство удалось находящимся на месте свидетелям, которые отобрали у жителя села ружье 23.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-23T23:17+0400
2024-01-23T23:17+0400
2024-01-23T23:44+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в попытке умышленного убийства трех человек задержанному жителю села Лапанкури в регионе Кахети. Следствие установило, что мужчина из мести во время драки 21 января ранил из огнестрельного оружия двух человек и после по неосторожности ранил своего друга. Предотвратить убийство удалось находящимся на месте свидетелям, которые отобрали у жителя села ружье. В Грузии обвиняемого в попытке убийства иностранца приговорили к 19 годам тюрьмы >>Теперь мужчине грозит от 16 до 20 лет лишения свободы за попытку умышленного убийства двух или более человек. Прокуратура уже обратилась в суд с просьбой избрать для обвиняемого заключение в качестве меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, лапанкури, кахети, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, лапанкури, кахети, генеральная прокуратура грузии
Месть в селе на востоке Грузии – обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы
23:17 23.01.2024 (обновлено: 23:44 23.01.2024)
Предотвратить убийство удалось находящимся на месте свидетелям, которые отобрали у жителя села ружье
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в попытке умышленного убийства трех человек задержанному жителю села Лапанкури в регионе Кахети.
Следствие установило, что мужчина из мести во время драки 21 января ранил из огнестрельного оружия двух человек и после по неосторожности ранил своего друга.
Предотвратить убийство удалось находящимся на месте свидетелям, которые отобрали у жителя села ружье.
Теперь мужчине грозит от 16 до 20 лет лишения свободы за попытку умышленного убийства двух или более человек.
Прокуратура уже обратилась в суд с просьбой избрать для обвиняемого заключение в качестве меры пресечения.