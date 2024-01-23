https://sputnik-georgia.ru/20240123/shumnoe-vyselenie-za-bankovskie-dolgi-dva-ugolovnykh-dela-i-20-zaderzhannykh-285849670.html

Шумное выселение за банковские долги: два уголовных дела и 20 задержанных

Шумное выселение за банковские долги: два уголовных дела и 20 задержанных

Семья не смогла выплатить задолженность по кредиту, который брала в 2008 году, и прекратила платить банку в 2019, что и стало причиной обращения банка в суд 23.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-23T19:41+0400

2024-01-23T19:41+0400

2024-01-23T19:48+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Сотрудники полиции возбудили сразу два уголовных дела в связи с событиями на улице Кекелидзе в престижном районе столицы Ваке, связанных с выселением семьи Марины Хатиашвили. Национальное бюро исполнения приступило к выселению семьи на основании исполнительного акта, выданного судом. На место для обеспечения безопасности процесса прибыли и подразделения полиции. Против выселения выступила семья и поддерживающие ее граждане. По утверждению МВД, они оказали сопротивление сотрудникам Национального бюро исполнения и не давали им работать. По этому факту оказания сопротивление полиции, сотрудникам пенитенциарной службы или другому представителю власти с нарушением общественного порядка МВД возбудило уголовное дело. Кроме того, сотрудники полиции задержали двух участников акции по другому уголовному делу – о повреждении чужой вещи, так как протестующие повредили автомобиль Национального бюро исполнения. Еще 18 протестующих были задержаны в административном порядке за неподчинение требованию полиции. Следствие продолжает устанавливать других фигурантов уголовных дел. Процесс задержания уже прокомментировали в аппарате Народного защитника. "Офис Народного защитника изучит законность действий правоохранительных органов в процессе выселения. Также аппарат выясняет местонахождение задержанных с целью посещения их и принятия дальнейших мер", – говорится в сообщении омбудсмена. Предыстория выселения По предварительным данным, семья Хатиашвили не смогла выплатить задолженность по кредиту, который брала в 2008 году, и прекратила платить банку в 2019, что и стало причиной обращения банка в суд. Суд принял решение выселить семью из квартиры еще в 2019 году. Как пояснили в Национальном бюро исполнения, процесс выселения откладывался правоохранительными органами пять раз. Шумное выселение в Тбилиси – задержан известный писатель >>"За это время Национальным бюро исполнения были приняты все меры для урегулирования дела, между сторонами активно шли переговоры, на которых кредитор предложил должнику альтернативное жилплощадь, от которой должник отказался", – говорится в заявлении бюро. Семья Хатиашвили заявляет, что готова покрыть основную сумму долга перед банком, но не готова покрывать задолженность по кредиту. На данный момент процесс выселения семьи из квартиры уже завершен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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