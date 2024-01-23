https://sputnik-georgia.ru/20240123/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-granitse-kitaya-i-kyrgyzstana-285827685.html

Сильное землетрясение произошло на границе Китая и Кыргызстана

Сильное землетрясение произошло на границе Китая и Кыргызстана

Глубина возникновения толчков - 15 километров, расстояние от эпицентра до Ташкента - 862 километра 23.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано на границе Китая и Киргизии, подземные толчки интенсивностью до 4 баллов ощущались в Узбекистане и Казахстане, сообщает республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга узбекистанского МЧС. По данным мониторинга, глубина возникновения толчков - 15 километров, расстояние от эпицентра до Ташкента - 862 километра. Подземные толчки ощущались и на территории Узбекистана: в Ферганской долине - интенсивностью 3-4 балла, в Ташкенте - 3 балла. Корреспондент РИА Новости в Ташкенте сообщил, что в районе, где он проживает, жители близлежащих домов не покидали свои квартиры. Позднее в Узбекистане зафиксировали еще одно землетрясение на китайско-киргизской границе - магнитудой 5,7. На этот раз толчки на узбекистанской территории не ощущались, уточняет центр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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