https://sputnik-georgia.ru/20240123/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-granitse-kitaya-i-kyrgyzstana-285827685.html
Сильное землетрясение произошло на границе Китая и Кыргызстана
Сильное землетрясение произошло на границе Китая и Кыргызстана
Глубина возникновения толчков - 15 километров, расстояние от эпицентра до Ташкента - 862 километра 23.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-23T01:22+0400
2024-01-23T01:22+0400
2024-01-23T03:25+0400
в мире
узбекистан
китай
кыргызстан
новости
происшествия
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/02/268117827_0:283:2816:1867_1920x0_80_0_0_bd24e4500dc66a517c80dac521959d0a.jpg
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано на границе Китая и Киргизии, подземные толчки интенсивностью до 4 баллов ощущались в Узбекистане и Казахстане, сообщает республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга узбекистанского МЧС. По данным мониторинга, глубина возникновения толчков - 15 километров, расстояние от эпицентра до Ташкента - 862 километра. Подземные толчки ощущались и на территории Узбекистана: в Ферганской долине - интенсивностью 3-4 балла, в Ташкенте - 3 балла. Корреспондент РИА Новости в Ташкенте сообщил, что в районе, где он проживает, жители близлежащих домов не покидали свои квартиры. Позднее в Узбекистане зафиксировали еще одно землетрясение на китайско-киргизской границе - магнитудой 5,7. На этот раз толчки на узбекистанской территории не ощущались, уточняет центр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
узбекистан
китай
кыргызстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/02/268117827_299:0:2816:1888_1920x0_80_0_0_b2da652b19b8807463eb12442509feb1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, узбекистан, китай, кыргызстан, новости, происшествия, землетрясение
в мире, узбекистан, китай, кыргызстан, новости, происшествия, землетрясение
Сильное землетрясение произошло на границе Китая и Кыргызстана
01:22 23.01.2024 (обновлено: 03:25 23.01.2024)
Глубина возникновения толчков - 15 километров, расстояние от эпицентра до Ташкента - 862 километра
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано на границе Китая и Киргизии, подземные толчки интенсивностью до 4 баллов ощущались в Узбекистане и Казахстане, сообщает республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга узбекистанского МЧС.
"Двадцать второго января 2024 года в 23.08 в китай-кыргызстанской пограничной области произошло землетрясение. Координаты землетрясения: 41,05 градусов северной широты; 79,51 градусов восточной долготы. Магнитуда М=7", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале центра.
По данным мониторинга, глубина возникновения толчков - 15 километров, расстояние от эпицентра до Ташкента - 862 километра.
Подземные толчки ощущались и на территории Узбекистана: в Ферганской долине - интенсивностью 3-4 балла, в Ташкенте - 3 балла.
Корреспондент РИА Новости в Ташкенте сообщил, что в районе, где он проживает, жители близлежащих домов не покидали свои квартиры.
Позднее в Узбекистане зафиксировали еще одно землетрясение на китайско-киргизской границе - магнитудой 5,7. На этот раз толчки на узбекистанской территории не ощущались, уточняет центр.