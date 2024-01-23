https://sputnik-georgia.ru/20240123/transavia-nachinaet-regulyarnye-reysy-v-gruziyu-285827382.html

Transavia начинает регулярные рейсы в Грузию

Transavia начинает регулярные рейсы в Грузию

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам 23.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Нидерландский лоукостер заходит на авиарынок Грузии и начинает прямые регулярные рейсы Амстердам-Тбилиси-Амстердам с 20 апреля, сообщает Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам. Билеты по маршруту Амстердам-Тбилиси уже поступили в продажу, и пассажиры могут приобрести их на сайте авиакомпании. Куда можно улететь из Грузии прямым рейсом? >>Transavia – бюджетная авиакомпания Королевства Нидерландов, работающая на рынке с 1966 года. Авиакомпания является дочерней компанией группы Air France KLM и в настоящее время имеет в своем парке самолеты типа Boeing.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, туризм, тбилиси, нидерланды, амстердам, авиасообщение в грузии