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https://sputnik-georgia.ru/20240123/transavia-nachinaet-regulyarnye-reysy-v-gruziyu-285827382.html
Transavia начинает регулярные рейсы в Грузию
Transavia начинает регулярные рейсы в Грузию
Рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам 23.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-23T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Нидерландский лоукостер заходит на авиарынок Грузии и начинает прямые регулярные рейсы Амстердам-Тбилиси-Амстердам с 20 апреля, сообщает Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам. Билеты по маршруту Амстердам-Тбилиси уже поступили в продажу, и пассажиры могут приобрести их на сайте авиакомпании. Куда можно улететь из Грузии прямым рейсом? &gt;&gt;Transavia – бюджетная авиакомпания Королевства Нидерландов, работающая на рынке с 1966 года. Авиакомпания является дочерней компанией группы Air France KLM и в настоящее время имеет в своем парке самолеты типа Boeing.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, туризм, тбилиси, нидерланды, амстердам, авиасообщение в грузии
грузия, экономика, новости, туризм, тбилиси, нидерланды, амстердам, авиасообщение в грузии

Transavia начинает регулярные рейсы в Грузию

10:02 23.01.2024
© photo: Sputnik / StringerТбилисский международный аэропорт. Возобновление прямых рейсов с Россией
Тбилисский международный аэропорт. Возобновление прямых рейсов с Россией - Sputnik Грузия, 1920, 23.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Нидерландский лоукостер заходит на авиарынок Грузии и начинает прямые регулярные рейсы Амстердам-Тбилиси-Амстердам с 20 апреля, сообщает Объединение аэропортов Грузии.
По информации Объединения, рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам.
Билеты по маршруту Амстердам-Тбилиси уже поступили в продажу, и пассажиры могут приобрести их на сайте авиакомпании.
Куда можно улететь из Грузии прямым рейсом? >>
Transavia – бюджетная авиакомпания Королевства Нидерландов, работающая на рынке с 1966 года. Авиакомпания является дочерней компанией группы Air France KLM и в настоящее время имеет в своем парке самолеты типа Boeing.
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