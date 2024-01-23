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Transavia начинает регулярные рейсы в Грузию
Transavia начинает регулярные рейсы в Грузию
Рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам 23.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-23T10:02+0400
2024-01-23T10:02+0400
2024-01-23T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Нидерландский лоукостер заходит на авиарынок Грузии и начинает прямые регулярные рейсы Амстердам-Тбилиси-Амстердам с 20 апреля, сообщает Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам. Билеты по маршруту Амстердам-Тбилиси уже поступили в продажу, и пассажиры могут приобрести их на сайте авиакомпании. Куда можно улететь из Грузии прямым рейсом? >>Transavia – бюджетная авиакомпания Королевства Нидерландов, работающая на рынке с 1966 года. Авиакомпания является дочерней компанией группы Air France KLM и в настоящее время имеет в своем парке самолеты типа Boeing.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, туризм, тбилиси, нидерланды, амстердам, авиасообщение в грузии
грузия, экономика, новости, туризм, тбилиси, нидерланды, амстердам, авиасообщение в грузии
Transavia начинает регулярные рейсы в Грузию
Рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Нидерландский лоукостер заходит на авиарынок Грузии и начинает прямые регулярные рейсы Амстердам-Тбилиси-Амстердам с 20 апреля, сообщает Объединение аэропортов Грузии.
По информации Объединения, рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам.
Билеты по маршруту Амстердам-Тбилиси уже поступили в продажу, и пассажиры могут приобрести их на сайте авиакомпании.
Transavia – бюджетная авиакомпания Королевства Нидерландов, работающая на рынке с 1966 года. Авиакомпания является дочерней компанией группы Air France KLM и в настоящее время имеет в своем парке самолеты типа Boeing.