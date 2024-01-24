https://sputnik-georgia.ru/20240124/gruziya-i-azerbaydzhan-rabotayut-nad-sovmestnymi-obrazovatelnymi-proektami-285871115.html
Грузия и Азербайджан работают над совместными образовательными проектами
Грузия и Азербайджан работают над совместными образовательными проектами
Среди прочего планируется усиление сотрудничества между вузами Грузии и Азербайджана 24.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-24T19:52+0400
2024-01-24T19:52+0400
2024-01-24T19:52+0400
грузия
новости
общество
азербайджан
тбилиси
баку
джаба самушия
георгий амилахвари
технический университет грузии
тбилисский университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/18/285869563_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_134aec9854c8cf468e946b8e7389d3f5.jpg
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузия и Азербайджан работают над совместными образовательными проектами, об этом стало известно после встречи министра образования, науки и молодежи Георгия Амилахвари с его азербайджанским коллегой Эмином Амруллаевым. Амилахвари вместе с делегацией находится с рабочим визитом в Баку. Министр образования Грузии рассмотрел с Амруллаевым вопросы углубления сотрудничества между двумя странами. Министр образования Грузии поблагодарил коллегу за прием и многолетнее плодотворное партнерство. На встрече было отмечено, что за последнее время еще больше усилилось сотрудничество двух стран в области образования и науки. Минобразования в Грузии снова занялось делами молодежи>>Министры на встрече также рассмотрели перспективы углубления партнерства в области профессионального образования и наметили планы на будущее. Планируется усиление сотрудничества между высшими учебными заведениями Грузии и Азербайджана. Амилахвари и Амруллаев рассмотрели вопросы осуществления научно-исследовательских проектов и программ по обмену студентами. В составе грузинской делегации первый заместители министра Александр Цуладзе и Нодар Папукашвили, ректор Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили Джаба Самушия, ректор Технического университета Грузии Давид Гургенидзе, ректор Кутаисского международного университета Александре Тевзадзе.Топ-20 вузов Южного Кавказа – рейтинг>>Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
азербайджан
тбилиси
баку
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/18/285869563_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_d82b03d79e76450d7265d938c1f7c667.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, азербайджан, тбилиси, баку, джаба самушия, георгий амилахвари, технический университет грузии, тбилисский университет, министерство образования и науки грузии
грузия, новости, общество, азербайджан, тбилиси, баку, джаба самушия, георгий амилахвари, технический университет грузии, тбилисский университет, министерство образования и науки грузии
Грузия и Азербайджан работают над совместными образовательными проектами
Среди прочего планируется усиление сотрудничества между вузами Грузии и Азербайджана
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузия и Азербайджан работают над совместными образовательными проектами, об этом стало известно после встречи министра образования, науки и молодежи Георгия Амилахвари с его азербайджанским коллегой Эмином Амруллаевым.
Амилахвари вместе с делегацией находится с рабочим визитом в Баку. Министр образования Грузии рассмотрел с Амруллаевым вопросы углубления сотрудничества между двумя странами.
Министр образования Грузии поблагодарил коллегу за прием и многолетнее плодотворное партнерство. На встрече было отмечено, что за последнее время еще больше усилилось сотрудничество двух стран в области образования и науки.
Министры на встрече также рассмотрели перспективы углубления партнерства в области профессионального образования и наметили планы на будущее. Планируется усиление сотрудничества между высшими учебными заведениями Грузии и Азербайджана.
Амилахвари и Амруллаев рассмотрели вопросы осуществления научно-исследовательских проектов и программ по обмену студентами.
В составе грузинской делегации первый заместители министра Александр Цуладзе и Нодар Папукашвили, ректор Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили Джаба Самушия, ректор Технического университета Грузии Давид Гургенидзе, ректор Кутаисского международного университета Александре Тевзадзе.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов.