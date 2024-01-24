https://sputnik-georgia.ru/20240124/gruziya-i-azerbaydzhan-rabotayut-nad-sovmestnymi-obrazovatelnymi-proektami-285871115.html

Грузия и Азербайджан работают над совместными образовательными проектами

Грузия и Азербайджан работают над совместными образовательными проектами

Среди прочего планируется усиление сотрудничества между вузами Грузии и Азербайджана 24.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-24T19:52+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузия и Азербайджан работают над совместными образовательными проектами, об этом стало известно после встречи министра образования, науки и молодежи Георгия Амилахвари с его азербайджанским коллегой Эмином Амруллаевым. Амилахвари вместе с делегацией находится с рабочим визитом в Баку. Министр образования Грузии рассмотрел с Амруллаевым вопросы углубления сотрудничества между двумя странами. Министр образования Грузии поблагодарил коллегу за прием и многолетнее плодотворное партнерство. На встрече было отмечено, что за последнее время еще больше усилилось сотрудничество двух стран в области образования и науки. Минобразования в Грузии снова занялось делами молодежи>>Министры на встрече также рассмотрели перспективы углубления партнерства в области профессионального образования и наметили планы на будущее. Планируется усиление сотрудничества между высшими учебными заведениями Грузии и Азербайджана. Амилахвари и Амруллаев рассмотрели вопросы осуществления научно-исследовательских проектов и программ по обмену студентами. В составе грузинской делегации первый заместители министра Александр Цуладзе и Нодар Папукашвили, ректор Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили Джаба Самушия, ректор Технического университета Грузии Давид Гургенидзе, ректор Кутаисского международного университета Александре Тевзадзе.Топ-20 вузов Южного Кавказа – рейтинг>>Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, азербайджан, тбилиси, баку, джаба самушия, георгий амилахвари, технический университет грузии, тбилисский университет, министерство образования и науки грузии