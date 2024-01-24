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Ремонт проспекта Церетели: мэрия Тбилиси вводит новые ограничения
Ремонт проспекта Церетели: мэрия Тбилиси вводит новые ограничения
Завершение ремонтных работ на проезжей части проспекта Церетели запланировано на конец января 24.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-24T15:38+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси в рамках масштабного ремонта проспекта Церетели 25 января вводит ограничение на движение автотранспорта на прилегающей улице Эристави, сообщает пресс-служба. Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались с 19 апреля 2023 года. Спустя десять месяцев мэрия Тбилиси расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Мэрия обещает, несмотря на возникшие проблемы, восстановить автомобильное движение по проспекту в срок – к концу января. Мэрия Тбилиси приносит горожанам извинения за неудобства. Не справившиеся с ремонтом проспекта Церетели компании попадут в черный список – Каладзе>>С 17 января восстановлением проспекта занимаются четыре компании "Энко", "Парма", "ГЕО Групп" и "Бэк Си Групп". Завершение работ на проезжей части запланировано было на конец января. На реконструкцию проспекта Церетели выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, мэрия тбилиси
Ремонт проспекта Церетели: мэрия Тбилиси вводит новые ограничения
15:38 24.01.2024 (обновлено: 15:44 24.01.2024)
Завершение ремонтных работ на проезжей части проспекта Церетели запланировано на конец января
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси в рамках масштабного ремонта проспекта Церетели 25 января вводит ограничение на движение автотранспорта на прилегающей улице Эристави, сообщает пресс-служба.
Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались с 19 апреля 2023 года. Спустя десять месяцев мэрия Тбилиси расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Мэрия обещает, несмотря на возникшие проблемы, восстановить автомобильное движение по проспекту в срок – к концу января.
"Реабилитационные работы на проспекте Церетели идут интенсивно. В связи с указанными работами 25 января с 00:00 до 07:00 на улице Торнике Эристави, у пересечения с проспектом Акакия Церетели, будет ограничено движение транспорта в обоих направлениях", – говорится в сообщении городских властей.
Мэрия Тбилиси приносит горожанам извинения за неудобства.
С 17 января восстановлением проспекта занимаются четыре компании "Энко", "Парма", "ГЕО Групп" и "Бэк Си Групп". Завершение работ на проезжей части запланировано было на конец января.
На реконструкцию проспекта Церетели выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).