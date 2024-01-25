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Автомобильный мост соединит Вокзальную площадь с улицей Дадиани в Тбилиси
Автомобильный мост соединит Вокзальную площадь с улицей Дадиани в Тбилиси
Приоритет на новой дорожной развязке будет отдан общественному транспорту 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T13:52+0400
2024-01-25T13:52+0400
2024-01-25T14:23+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Ведется проектирование автодорожного моста, который соединит Вокзальную площадь с улицей Ц. Дадиани в Тбилиси, заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства. Проект предполагает реконструкцию Вокзальной площади и создание дорожной развязки, где приоритет будет отдан общественному транспорту. Кроме того, будет организована "умная" транспортная система, которая позволит сократить время в пути как для автобусов, так и для частных автомобилей. По информации Каладзе, работа над проектом нового моста ведется в сотрудничестве со Всемирным банком. Кроме того, для каждого предложенного проекта предусмотрено исследование целесообразности, следовательно, для каждого из них необходимо будет провести анализ воздействия. Реконструкция Вокзальной площади и строительство нового автомобильного моста являются одним из проектов, предложенных датской компанией Ramboll в рамках транспортного плана Тбилиси. В конце 2023 года Ramboll предложила мэрии Тбилиси план развития транспортных дорог на ближайшие 15 лет, который предполагает среди прочего возвращение в Тбилиси трамваев, развитие канатных дорог и полную реконструкцию центра города. По его словам, выехать из Диди Дигоми – большая проблема, так как аллея Агмашенебели перегружена, а это также проблема для общественного транспорта. Мэрия планирует заняться вопросом после завершения работ по восстановлению проспекта Церетели и восстановления движения в двустороннем порядке. Автобусные полосы появятся на проспекте Геловани и аллее Агмашенебели в Тбилиси>>В ходе заседания мэр поручил вице-мэру Ираклию Хмаладзе и руководителю Агентства транспорта и городского развития Виктору Цилосани начать работу над планом действий, записать сроки начала работ по рекомендуемым мерам, а также представить результаты общественности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Автомобильный мост соединит Вокзальную площадь с улицей Дадиани в Тбилиси
13:52 25.01.2024 (обновлено: 14:23 25.01.2024)
Приоритет на новой дорожной развязке будет отдан общественному транспорту
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Ведется проектирование автодорожного моста, который соединит Вокзальную площадь с улицей Ц. Дадиани в Тбилиси, заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Проект предполагает реконструкцию Вокзальной площади и создание дорожной развязки, где приоритет будет отдан общественному транспорту. Кроме того, будет организована "умная" транспортная система, которая позволит сократить время в пути как для автобусов, так и для частных автомобилей.
По информации Каладзе, работа над проектом нового моста ведется в сотрудничестве со Всемирным банком.
Кроме того, для каждого предложенного проекта предусмотрено исследование целесообразности, следовательно, для каждого из них необходимо будет провести анализ воздействия.
Реконструкция Вокзальной площади и строительство нового автомобильного моста являются одним из проектов, предложенных датской компанией Ramboll в рамках транспортного плана Тбилиси.
В конце 2023 года Ramboll предложила мэрии Тбилиси план развития транспортных дорог на ближайшие 15 лет, который предполагает среди прочего возвращение в Тбилиси трамваев, развитие канатных дорог и полную реконструкцию центра города.
"Стратегия включает в себя такие беспрецедентные проекты, как соединение Диди Дигоми с центром города быстрым и комфортным железнодорожным транспортом. Это может быть трамвай или метро", – заявил Каладзе.
По его словам, выехать из Диди Дигоми – большая проблема, так как аллея Агмашенебели перегружена, а это также проблема для общественного транспорта. Мэрия планирует заняться вопросом после завершения работ по восстановлению проспекта Церетели и восстановления движения в двустороннем порядке.
В ходе заседания мэр поручил вице-мэру Ираклию Хмаладзе и руководителю Агентства транспорта и городского развития Виктору Цилосани начать работу над планом действий, записать сроки начала работ по рекомендуемым мерам, а также представить результаты общественности.