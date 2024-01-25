https://sputnik-georgia.ru/20240125/chto-meshaet-zimnemu-tursezonu-v-gruzii--mnenie-eksperta-285902209.html

Что мешает зимнему турсезону в Грузии – мнение эксперта

Что мешает зимнему турсезону в Грузии – мнение эксперта

Завышенные цены и сложная ситуация в регионе и на Ближнем Востоке препятствует росту туристов в Грузии, считает ресторатор 25.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-25T22:37+0400

2024-01-25T22:37+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Ожидания от зимнего туристического сезона в Грузии не оправдались, в том числе из-за "раздутых" цен на курортах, заявил председатель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе. Бурджанадзе оценил ситуацию текущего зимнего сезона, отметив, что туристов не так много, как ожидалось. Ресторатор назвал две причины, мешающие туризму в Грузии: внешние факторы, а также дороговизна услуг на курортах. По его словам, "не стоит рубить ту ветку, на какой сидишь", чтобы в долгосрочной перспективе страна и сектор не столкнулись с проблемой. О том, что на грузинских курортах все страшно подорожало стали активно писать пользователи соцсетей. По их словам, на том же Гудаури один хачапури обойдется в 45 лари (16,7 доллара). Неприемлемой такую цену для грузинской реальности считает и Бурджанадзе. Туристы из Израиля предпочтут Грузию Турции в 2024 году – мнение бизнесмена >>"Для нас, грузин, привыкших есть хачапури дома, даже в ресторанном секторе, 45 лари за хачапури звучат невероятно дорого. Лично для меня не существует понятия "дорого", если есть соответствующий сервис, но это реально и факт, что в случае с хачапури за 45 лари соответствующей инфраструктуры и сервиса нет ни в одном регионе Грузии", - пояснил он. Бурджанадзе пояснил, что тому, что ожидания по большому количеству туристов не оправдались, есть и другие объективные причины. Из-за этого, по словам ресторатора, зимний турсезон будет непростым для сектора, в отличие от летнего. "Прямые рейсы в Грузию увеличиваются. Это средство, которое привлекает туристов. Мы можем посмотреть на летний период в более позитивной перспективе", - отметил он. В Грузии 4 горнолыжных курорта – Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Бакуриани (Самцхе-Джавахети), Годердзи (Аджария) и Местиа (Сванети). Успехи туризма Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит. Туризм – один из главных источников доходов Грузии. Только за три квартала 2023 года доход от туризма составил 3,3 миллиарда долларов. Ожидается, что за весь 2023 год эта цифра превысит 4 миллиарда долларов. Как будет развиваться туризм в Грузии в 2024 году >> Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-сентябре 2023 года выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 5,6 миллиона. Власти Грузии в 2024 году планируют выделить из государственного бюджета 236 миллионов лари на развитие туризма в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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