https://sputnik-georgia.ru/20240125/odin-iz-liderov-sbornoy-gruzii-po-basketbolu-obyavil-o-zavershenii-karery-v-37-let-285900483.html

Один из лидеров сборной Грузии по баскетболу объявил о завершении карьеры в 37 лет

Один из лидеров сборной Грузии по баскетболу объявил о завершении карьеры в 37 лет

Цинцадзе провел за сборную 216 матчей, заключительную игру он сыграет против команды Сербии 25.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-25T20:59+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Один из ветеранов Национальной баскетбольной сборной Грузии Георгий Цинцадзе объявил о завершении карьеры в 37 лет, сообщает федерация баскетбола. Цинцадзе провел за сборную 216 матчей, заключительную игру он сыграет против команды Сербии в рамках отборочного турнира на ЕВРО-2025Георгий Цинцадзе, которому в феврале исполнится 38 лет, был признан лучшим игроком и открытием чемпионата Грузии в сезоне 2002-2003. Сборная Грузии по баскетболу сыграет за путевку на Олимпиаду в Париже >>Цинцадзе получил награду Международной федерации баскетбола "Подача Десятилетия". Болельщики со всего мира признали его "лучшим пасом" за последние 10 лет в матчах Евробаскета 2015 года. Голевая передача, которая принесла ему приз, была получена за матч против Литвы во время отборочного матча Евробаскета в Лилле (Франция) в сентябре 2015 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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