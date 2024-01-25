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Один из лидеров сборной Грузии по баскетболу объявил о завершении карьеры в 37 лет
Один из лидеров сборной Грузии по баскетболу объявил о завершении карьеры в 37 лет
Цинцадзе провел за сборную 216 матчей, заключительную игру он сыграет против команды Сербии 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T20:59+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Один из ветеранов Национальной баскетбольной сборной Грузии Георгий Цинцадзе объявил о завершении карьеры в 37 лет, сообщает федерация баскетбола. Цинцадзе провел за сборную 216 матчей, заключительную игру он сыграет против команды Сербии в рамках отборочного турнира на ЕВРО-2025Георгий Цинцадзе, которому в феврале исполнится 38 лет, был признан лучшим игроком и открытием чемпионата Грузии в сезоне 2002-2003. Сборная Грузии по баскетболу сыграет за путевку на Олимпиаду в Париже &gt;&gt;Цинцадзе получил награду Международной федерации баскетбола "Подача Десятилетия". Болельщики со всего мира признали его "лучшим пасом" за последние 10 лет в матчах Евробаскета 2015 года. Голевая передача, которая принесла ему приз, была получена за матч против Литвы во время отборочного матча Евробаскета в Лилле (Франция) в сентябре 2015 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
спорт, грузия, новости, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу

Один из лидеров сборной Грузии по баскетболу объявил о завершении карьеры в 37 лет

20:59 25.01.2024
© Sputnik / Alexander ImedashviliБаскетболист сборной Грузии Георгий Цинцадзе
Баскетболист сборной Грузии Георгий Цинцадзе - Sputnik Грузия, 1920, 25.01.2024
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Цинцадзе провел за сборную 216 матчей, заключительную игру он сыграет против команды Сербии
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Один из ветеранов Национальной баскетбольной сборной Грузии Георгий Цинцадзе объявил о завершении карьеры в 37 лет, сообщает федерация баскетбола.
Цинцадзе провел за сборную 216 матчей, заключительную игру он сыграет против команды Сербии в рамках отборочного турнира на ЕВРО-2025
Георгий Цинцадзе, которому в феврале исполнится 38 лет, был признан лучшим игроком и открытием чемпионата Грузии в сезоне 2002-2003.
Сборная Грузии по баскетболу сыграет за путевку на Олимпиаду в Париже >>
Цинцадзе получил награду Международной федерации баскетбола "Подача Десятилетия". Болельщики со всего мира признали его "лучшим пасом" за последние 10 лет в матчах Евробаскета 2015 года.
Голевая передача, которая принесла ему приз, была получена за матч против Литвы во время отборочного матча Евробаскета в Лилле (Франция) в сентябре 2015 года.
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