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Почему важно проведение ежегодной встречи Азиатского банка в Грузии – мнение министра
Почему важно проведение ежегодной встречи Азиатского банка в Грузии – мнение министра
Проведение мероприятия в Грузии придаст новый импульс сотрудничеству между странами-членами банка, считает представитель АБР 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T18:09+0400
2024-01-25T18:09+0400
2024-01-25T18:09+0400
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азиатский банк развития (абр)
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Проведение ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Грузии в 2024 году важно для роста инвестиций, экономических возможностей и туристического потенциала страны, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. Ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР) пройдет в Грузии впервые 2-5 мая 2024 года. В 57-м ежегодном форуме примут участие около 4 тысяч участников и гостей, в том числе президент АБР, вице-президенты, исполнительные директора банка, делегации 68 стран-членов, представители международных финансовых институтов и частного сектора, гражданского общества и СМИ. Организационные вопросы проведения ежегодной встречи АБР Хуцишвили обсудил с главой секретариата финансового института Асель Джусупбековой. Министр финансов рассказал о ежегодной встрече АБР в Грузии в 2024 году >>Глава секретариата Азиатского банка развития выразила надежду, что проведение мероприятия в Грузии придаст новый импульс сотрудничеству между странами-членами банка. АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 4,7 миллиарда долларов. Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, азиатский банк развития (абр), министерство финансов грузии
грузия, экономика, новости, азиатский банк развития (абр), министерство финансов грузии
Почему важно проведение ежегодной встречи Азиатского банка в Грузии – мнение министра
Проведение мероприятия в Грузии придаст новый импульс сотрудничеству между странами-членами банка, считает представитель АБР
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Проведение ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Грузии в 2024 году важно для роста инвестиций, экономических возможностей и туристического потенциала страны, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.
Ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР) пройдет в Грузии впервые 2-5 мая 2024 года. В 57-м ежегодном форуме примут участие около 4 тысяч участников и гостей, в том числе президент АБР, вице-президенты, исполнительные директора банка, делегации 68 стран-членов, представители международных финансовых институтов и частного сектора, гражданского общества и СМИ.
Организационные вопросы проведения ежегодной встречи АБР Хуцишвили обсудил с главой секретариата финансового института Асель Джусупбековой.
Глава секретариата Азиатского банка развития выразила надежду, что проведение мероприятия в Грузии придаст новый импульс сотрудничеству между странами-членами банка.
АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 4,7 миллиарда долларов.
Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.