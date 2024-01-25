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https://sputnik-georgia.ru/20240125/skandal-s-vyseleniem-semi-iz-kvartiry-v-tbilisi-zaderzhannye-budut-zhdat-suda-v-tyurme-285902022.html
Скандал с выселением семьи из квартиры в Тбилиси: задержанные будут ждать суда в тюрьме
Скандал с выселением семьи из квартиры в Тбилиси: задержанные будут ждать суда в тюрьме
Заседание суда сопровождалось шумом и криками родственников задержанных, которые требовали их освобождения 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T22:14+0400
2024-01-25T22:33+0400
грузия
происшествия
новости
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для задержанных за повреждения машины, принадлежащей Национальному бюро исполнения, во время выселения семьи из квартиры на улице Кекелидзе в Тбилиси, гражданским активистам Акакию Чикобава и Георгию Хасая в качестве меры пресечения тюремное заключение, сообщил Первый канал. Семья Хатиашвили и поддерживающие ее гражданские активисты и политики, которые заранее знали о предстоящем во вторник, 23 января, выселении, заблаговременно собрались у дома на улице Кекелидзе. Сотрудникам Национального бюро исполнения пришлось силой пробираться в здание, так как дверь в подъезд была заперта, а у дома проходила акция протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с прибывшей на место полицией. Полиция задержала 20 человек. Было возбуждено два уголовных дела. Заседание суда сопровождалось шумом и криками родственников задержанных, которые требовали их освобождения. Скандал с выселением из квартиры в Тбилиси: как стороны достигли соглашения? &gt;&gt;По словам прокурора Роина Хинтибадзе, преступление, совершенное подсудимыми, подтверждается показаниями свидетелей и видеозаписями, из которых видно, как задержанные повредили автомобиль Национального бюро исполнения. Что касается позиции самих обвиняемых, то Акакий Чикобава и Георгий Хасая частично признали свою вину. По их словам, они пытались отвлечь внимание, повредив автомобиль бюро, чтобы остановить процесс выселения. Шумное выселение семьи в Тбилиси: адвокат раскрыл новые детали дела&gt;&gt;Следствие ведется по статье "Повреждение или уничтожение вещи совершенное группой лиц". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. В громком деле о выселении семьи Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе, кажется, достигнуто соглашение. По словам адвоката новой владелицы квартиры Дареджан Двали, она предложила семье Хатиашвили заплатить 90 тысяч долларов и вернуть дом. При этом в течение месяца Двали останется в квартире на правах хозяйки. Обе стороны подписали договор 25 января, заявил адвокат Георгий Сухиташвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд
грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд

Скандал с выселением семьи из квартиры в Тбилиси: задержанные будут ждать суда в тюрьме

22:14 25.01.2024 (обновлено: 22:33 25.01.2024)
© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 25.01.2024
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Заседание суда сопровождалось шумом и криками родственников задержанных, которые требовали их освобождения
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для задержанных за повреждения машины, принадлежащей Национальному бюро исполнения, во время выселения семьи из квартиры на улице Кекелидзе в Тбилиси, гражданским активистам Акакию Чикобава и Георгию Хасая в качестве меры пресечения тюремное заключение, сообщил Первый канал.
Семья Хатиашвили и поддерживающие ее гражданские активисты и политики, которые заранее знали о предстоящем во вторник, 23 января, выселении, заблаговременно собрались у дома на улице Кекелидзе. Сотрудникам Национального бюро исполнения пришлось силой пробираться в здание, так как дверь в подъезд была заперта, а у дома проходила акция протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с прибывшей на место полицией. Полиция задержала 20 человек. Было возбуждено два уголовных дела.
Заседание суда сопровождалось шумом и криками родственников задержанных, которые требовали их освобождения.
Скандал с выселением из квартиры в Тбилиси: как стороны достигли соглашения? >>
По словам прокурора Роина Хинтибадзе, преступление, совершенное подсудимыми, подтверждается показаниями свидетелей и видеозаписями, из которых видно, как задержанные повредили автомобиль Национального бюро исполнения.
Что касается позиции самих обвиняемых, то Акакий Чикобава и Георгий Хасая частично признали свою вину. По их словам, они пытались отвлечь внимание, повредив автомобиль бюро, чтобы остановить процесс выселения.
Шумное выселение семьи в Тбилиси: адвокат раскрыл новые детали дела>>
Следствие ведется по статье "Повреждение или уничтожение вещи совершенное группой лиц". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.
В громком деле о выселении семьи Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе, кажется, достигнуто соглашение. По словам адвоката новой владелицы квартиры Дареджан Двали, она предложила семье Хатиашвили заплатить 90 тысяч долларов и вернуть дом. При этом в течение месяца Двали останется в квартире на правах хозяйки. Обе стороны подписали договор 25 января, заявил адвокат Георгий Сухиташвили.
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