https://sputnik-georgia.ru/20240125/skandal-s-vyseleniem-semi-iz-kvartiry-v-tbilisi-zaderzhannye-budut-zhdat-suda-v-tyurme-285902022.html

Скандал с выселением семьи из квартиры в Тбилиси: задержанные будут ждать суда в тюрьме

Скандал с выселением семьи из квартиры в Тбилиси: задержанные будут ждать суда в тюрьме

Заседание суда сопровождалось шумом и криками родственников задержанных, которые требовали их освобождения 25.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-25T22:14+0400

2024-01-25T22:14+0400

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грузия

происшествия

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для задержанных за повреждения машины, принадлежащей Национальному бюро исполнения, во время выселения семьи из квартиры на улице Кекелидзе в Тбилиси, гражданским активистам Акакию Чикобава и Георгию Хасая в качестве меры пресечения тюремное заключение, сообщил Первый канал. Семья Хатиашвили и поддерживающие ее гражданские активисты и политики, которые заранее знали о предстоящем во вторник, 23 января, выселении, заблаговременно собрались у дома на улице Кекелидзе. Сотрудникам Национального бюро исполнения пришлось силой пробираться в здание, так как дверь в подъезд была заперта, а у дома проходила акция протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с прибывшей на место полицией. Полиция задержала 20 человек. Было возбуждено два уголовных дела. Заседание суда сопровождалось шумом и криками родственников задержанных, которые требовали их освобождения. Скандал с выселением из квартиры в Тбилиси: как стороны достигли соглашения? >>По словам прокурора Роина Хинтибадзе, преступление, совершенное подсудимыми, подтверждается показаниями свидетелей и видеозаписями, из которых видно, как задержанные повредили автомобиль Национального бюро исполнения. Что касается позиции самих обвиняемых, то Акакий Чикобава и Георгий Хасая частично признали свою вину. По их словам, они пытались отвлечь внимание, повредив автомобиль бюро, чтобы остановить процесс выселения. Шумное выселение семьи в Тбилиси: адвокат раскрыл новые детали дела>>Следствие ведется по статье "Повреждение или уничтожение вещи совершенное группой лиц". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. В громком деле о выселении семьи Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе, кажется, достигнуто соглашение. По словам адвоката новой владелицы квартиры Дареджан Двали, она предложила семье Хатиашвили заплатить 90 тысяч долларов и вернуть дом. При этом в течение месяца Двали останется в квартире на правах хозяйки. Обе стороны подписали договор 25 января, заявил адвокат Георгий Сухиташвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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