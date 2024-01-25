https://sputnik-georgia.ru/20240125/skandal-s-vyseleniem-semi-iz-kvartiry-v-tbilisi-zaderzhannye-budut-zhdat-suda-v-tyurme-285902022.html
Скандал с выселением семьи из квартиры в Тбилиси: задержанные будут ждать суда в тюрьме
Скандал с выселением семьи из квартиры в Тбилиси: задержанные будут ждать суда в тюрьме
Заседание суда сопровождалось шумом и криками родственников задержанных, которые требовали их освобождения 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T22:14+0400
2024-01-25T22:14+0400
2024-01-25T22:33+0400
грузия
происшествия
новости
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для задержанных за повреждения машины, принадлежащей Национальному бюро исполнения, во время выселения семьи из квартиры на улице Кекелидзе в Тбилиси, гражданским активистам Акакию Чикобава и Георгию Хасая в качестве меры пресечения тюремное заключение, сообщил Первый канал. Семья Хатиашвили и поддерживающие ее гражданские активисты и политики, которые заранее знали о предстоящем во вторник, 23 января, выселении, заблаговременно собрались у дома на улице Кекелидзе. Сотрудникам Национального бюро исполнения пришлось силой пробираться в здание, так как дверь в подъезд была заперта, а у дома проходила акция протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с прибывшей на место полицией. Полиция задержала 20 человек. Было возбуждено два уголовных дела. Заседание суда сопровождалось шумом и криками родственников задержанных, которые требовали их освобождения. Скандал с выселением из квартиры в Тбилиси: как стороны достигли соглашения? >>По словам прокурора Роина Хинтибадзе, преступление, совершенное подсудимыми, подтверждается показаниями свидетелей и видеозаписями, из которых видно, как задержанные повредили автомобиль Национального бюро исполнения. Что касается позиции самих обвиняемых, то Акакий Чикобава и Георгий Хасая частично признали свою вину. По их словам, они пытались отвлечь внимание, повредив автомобиль бюро, чтобы остановить процесс выселения. Шумное выселение семьи в Тбилиси: адвокат раскрыл новые детали дела>>Следствие ведется по статье "Повреждение или уничтожение вещи совершенное группой лиц". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. В громком деле о выселении семьи Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе, кажется, достигнуто соглашение. По словам адвоката новой владелицы квартиры Дареджан Двали, она предложила семье Хатиашвили заплатить 90 тысяч долларов и вернуть дом. При этом в течение месяца Двали останется в квартире на правах хозяйки. Обе стороны подписали договор 25 января, заявил адвокат Георгий Сухиташвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд
грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд
Скандал с выселением семьи из квартиры в Тбилиси: задержанные будут ждать суда в тюрьме
22:14 25.01.2024 (обновлено: 22:33 25.01.2024)
Заседание суда сопровождалось шумом и криками родственников задержанных, которые требовали их освобождения
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для задержанных за повреждения машины, принадлежащей Национальному бюро исполнения, во время выселения семьи из квартиры на улице Кекелидзе в Тбилиси, гражданским активистам Акакию Чикобава и Георгию Хасая в качестве меры пресечения тюремное заключение, сообщил Первый канал.
Семья Хатиашвили и поддерживающие ее гражданские активисты и политики, которые заранее знали о предстоящем во вторник, 23 января, выселении, заблаговременно собрались у дома на улице Кекелидзе. Сотрудникам Национального бюро исполнения пришлось силой пробираться в здание, так как дверь в подъезд была заперта, а у дома проходила акция протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с прибывшей на место полицией. Полиция задержала 20 человек. Было возбуждено два уголовных дела.
Заседание суда сопровождалось шумом и криками родственников задержанных, которые требовали их освобождения.
По словам прокурора Роина Хинтибадзе, преступление, совершенное подсудимыми, подтверждается показаниями свидетелей и видеозаписями, из которых видно, как задержанные повредили автомобиль Национального бюро исполнения.
Что касается позиции самих обвиняемых, то Акакий Чикобава и Георгий Хасая частично признали свою вину. По их словам, они пытались отвлечь внимание, повредив автомобиль бюро, чтобы остановить процесс выселения.
Следствие ведется по статье "Повреждение или уничтожение вещи совершенное группой лиц". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.
В громком деле о выселении семьи Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе, кажется, достигнуто соглашение. По словам адвоката новой владелицы квартиры Дареджан Двали, она предложила семье Хатиашвили заплатить 90 тысяч долларов и вернуть дом. При этом в течение месяца Двали останется в квартире на правах хозяйки. Обе стороны подписали договор 25 января, заявил адвокат Георгий Сухиташвили.