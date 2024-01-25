https://sputnik-georgia.ru/20240125/tyurmy-i-saakashvili---v-chem-ubezhdali-chlenov-pase-vlasti-i-oppozitsiya-gruzii-285891273.html

Тюрьмы и Саакашвили – в чем убеждали членов ПАСЕ власти и оппозиция Грузии?

Тюрьмы и Саакашвили – в чем убеждали членов ПАСЕ власти и оппозиция Грузии?

Депутат от правящей партии Грузии рассказал, как обстояли дела с пенитенциарной системой страны при президентстве Михаила Саакашвили 25.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-25T15:45+0400

2024-01-25T15:45+0400

2024-01-25T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Существующая в грузинских тюрьмах ситуация и условия содержания осужденного экс-президента Грузии Михаил Саакашвили стали предметом рассмотрения в ходе зимней сессии Парламентской Ассамблее Совета Европы. Член крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили в своей речи заявил, что Саакашвили не получает надлежащего лечения ни в пенитенциарных, ни в медицинских учреждениях. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. В ответ депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе, который на второй срок был избран председателем подкомитета по исполнению решений Европейского суда по правам человека, заявил, что после смены власти в Грузии в пенитенциарной системе есть реальные достижения. В январе 2024 года был опубликован отчет Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания об условиях пребывания в клинике "Вивамеди" экс-президента Саакашвили и других осужденных, в котором сказано, что они не нашли серьезных нарушений в их содержании. Глава Минюста Грузии доволен отчетом Европейского комитета против пыток по Саакашвили>>По словам Миканадзе, именно во время президентства Саакашвили была создана пенитенциарная система, которая грубо нарушала права заключенных, о чем свидетельствует количество проигранных дел в Европейском суде по правам человека при предыдущей власти. Как отметил Миканадзе, в период с 2006 по 2012 год, во время президентства Саакашвили, Грузия проиграла 40 дел, связанных с нарушениями 3-й статьи (Запрещение пыток – ред.) Европейской конвенции по правам человека. "Какая ситуация сложилась у нас после 2013 года? Число заключенных сократилось до 9,5 тысячи. После 2013 года ноль обращений в Европейский суд по правам человека в соответствии со 3-й статьей конвенции", – заявил Миканадзе. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Опозорились из-за Саакашвили – глава парламента Грузии о некоторых политиках с Запада >>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. В больнице слишком комфортно – лидер "Грузинской мечты" о переводе Саакашвили в тюрьму>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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