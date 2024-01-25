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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции

Очаг землетрясения в провинции Малатья залегал на глубине 13,9 километра 25.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юго-востоке Турции в провинции Малатья, сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчки были зафиксированы в 16:04 (17:04 тбс), эпицентр располагался в районе города Батталгази. Очаг землетрясения залегал на глубине 13,9 километра. Между тем сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 5,3. По их данным, очаг залегал на глубине чуть меньше шести километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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