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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции
Очаг землетрясения в провинции Малатья залегал на глубине 13,9 километра 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T17:37+0400
2024-01-25T17:37+0400
2024-01-25T17:59+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юго-востоке Турции в провинции Малатья, сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчки были зафиксированы в 16:04 (17:04 тбс), эпицентр располагался в районе города Батталгази. Очаг землетрясения залегал на глубине 13,9 километра. Между тем сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 5,3. По их данным, очаг залегал на глубине чуть меньше шести километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, турция, землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции
17:37 25.01.2024 (обновлено: 17:59 25.01.2024)
Очаг землетрясения в провинции Малатья залегал на глубине 13,9 километра
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юго-востоке Турции в провинции Малатья, сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Толчки были зафиксированы в 16:04 (17:04 тбс), эпицентр располагался в районе города Батталгази.
Очаг землетрясения залегал на глубине 13,9 километра.
Между тем сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 5,3. По их данным, очаг залегал на глубине чуть меньше шести километров.