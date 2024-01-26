https://sputnik-georgia.ru/20240126/lelo-i-natsdvizhenie-podkhodyat-drug-k-drugu--oppozitsioner-285909931.html

"Лело" и "Нацдвижение" подходят друг к другу – оппозиционер

"Лело" и "Нацдвижение" подходят друг к другу – оппозиционер

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Оппозиционной партии "Лело для Грузии" следовало бы сотрудничать с крупнейшей оппозиционной партией Грузии "Единое национальное... 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T13:45+0400

2024-01-26T13:45+0400

2024-01-26T13:45+0400

политика

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мамука хазарадзе

яго хвичия

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

тбилиси

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Оппозиционной партии "Лело для Грузии" следовало бы сотрудничать с крупнейшей оппозиционной партией Грузии "Единое национальное движение" в преддверии парламентских выборов осенью 2024 года, так как они подходят друг к другу, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Один из лидеров "Лело", банкир Мамука Хазарадзе ранее заявил, что старым партиям и старому менталитету должен быть положен конец и назвал свою партию реальной альтернативой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Нацдвижению" на парламентских выборах. А в "Грузинской мечте" называют партии "Единое нацидвижение", "Лело", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Например, по мнению оппозиционера, деньги "Лело" усилили бы "Национальное движение" и помогли бы "Лело" привести в парламент новых политиков по спискам "Национального движения". Партия "Лело"Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело."Лело" не альтернатива, а "Нацдвижение" в новой упаковке – депутат>>По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования.Выборы в Грузии Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей. Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. Один на двоих – консультант "Нацдвижения" будет давать советы и партии "Лело">>Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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