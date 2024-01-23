https://sputnik-georgia.ru/20240123/odin-na-dvoikh--konsultant-natsdvizheniya-budet-davat-sovety-i-partii-lelo-285844068.html

Один на двоих – консультант "Нацдвижения" будет давать советы и партии "Лело"

Один на двоих – консультант "Нацдвижения" будет давать советы и партии "Лело"

В партии "Лело" отрицают сотрудничество с "Нацдвижением" и заявляют, что не планируют с ними объединяться к предстоящим парламентским выборам 23.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-23T14:56+0400

2024-01-23T14:56+0400

2024-01-23T15:26+0400

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гурам мачарашвили

георгий гахария

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Группа западных лоббистов крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" выделила американского пиар-консультанта Джереми Рознера для проведения консультаций с оппозиционной партией "Лело для Грузии", сообщает телеканала "Имеди". Члены "Лело" подтверждают сотрудничество с пиар-консультантом и говорят, что Рознер проведет с ними консультации по вопросу предстоящих парламентских выборов в стране осенью 2024 года. Известно, что Рознер прибудет в Грузию во вторник и встретится с членами партии. Этот факт также подтвердил член партии "Лело для Грузии" Саба Буадзе. Партия не скрывает, что сотрудничает с консультантами, заявил еще один из членов партии "Лело" Григол Гегелия. "У нас есть консультанты высшего класса. Джереми Рознер среди них", – заявил Гегелия.Как перекрыть новость скандалом Ранее стало известно, что западные лоббисты прикрепили к "Нацдвижению" американского пиар-консультанта Рознера, с которым лидеры оппозиционной партии контактируют уже около двух недель. Информацию об этом ранее распространил информационно-аналитический портал Kvira.ge. Исторический результат – замминистра о показателе взяточничества в Грузии>>Как сообщает Kvira.ge, после того, как стало известно, что планируется публикация исследование Всемирного банка, согласно которому Грузия добилась прогресса в борьбе с коррупцией, Рознер поручил лидерам "Нацдвижения" в день обнародования документа с помощью своих телеканалов поднять новость от 13 января 2024 года о том, что Антикоррупционное бюро решило проверить имущественную декларации 300 должностных лиц Грузии, и представить все это так, как будто это была не ежегодная проверка, а новая скандальная информация. Имущественной декларацией премьера Грузии заинтересовалось Антикоррупционное бюро>>По словам вице-спикера парламента, одного из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгия Вольского, Грузия опережает многие страны-члены Евросоюза в плане борьбы с коррупцией. Что касается необходимости проверки имущественных деклараций чиновников, то, по его словам, это обычная процедура. "Это обычная дело, когда отбирается группа людей, сдавших декларацию, и проверяются люди, известные в обществе своей политической деятельностью. Это обычное дело, общество знает. Возможно, Рознер не знал. Возможно, человек, который за это платит, тоже не знал. В "Нацдвижении" многие и недовольны Рознером. Результат, который должен был быть достигнут, не был достигнут лоббистами, они потратили миллионы за границей", – заявил Вольский. Рознер и "Нацдвижение"По информации телеканала "Имеди", Рознер уже многие годы сотрудничает с "Нацдвижением". Именно исследование компании Rosner Research, исполнительным директором которой он является, использовала "Нацдвижение" в 2012 году для влияния на общественное мнение во время парламентских выборов, и убеждала избирателей в преимуществе и в победе "Национального движения". По словам депутата от "Грузинской мечты" Давида Матикашвили, оппозиция пытается перекрыть позитивную информацию о Грузии скандалом. "Появляются лоббисты, некий Рознер, который выходит на авансцену не впервые. В Грузии до 2012 года он помогал "Нацдвижению" своими советами... Общество хорошо помнит, чем закончились эти выборы в 2012 году. Соответственно, это беспомощная попытка перекрыть прогресс страны информацией, которая высосана из пальца", – заявил депутат от "Грузиснкой мечты" Давид Матикашвили.Кто "дирижирует" оппозицией в ГрузииЗарубежные партнеры направили Рознера, который был и остается лоббистом "Нацдвижения", теперь в "Лело", заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили. По его словам, есть еще много партий "Нацдвижение - 2", то есть партий, которые сейчас пытаются делать вид, что они не являются представителями "Нацдвижения". Представители "Силы народа" и "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая вопреки интересам Грузии и народа пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. Выборы в Грузии Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей. Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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