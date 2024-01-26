https://sputnik-georgia.ru/20240126/ministr-finansov-gruzii-pokhvalil-tamozhennikov-za-uspeshnuyu-rabotu-285917591.html

Министр финансов Грузии похвалил таможенников за успешную работу

Министр финансов Грузии похвалил таможенников за успешную работу

У работников таможни сегодня праздник – 26 января отмечается Международный день таможенника 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T19:06+0400

2024-01-26T19:06+0400

2024-01-26T19:06+0400

грузия

новости

экономика

тбилиси

всемирная таможенная организация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24843/58/248435899_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_73d8590f823efac18a5ebeff2d28ac83.jpg

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Налоговые и таможенные доходы Грузии в 2023 году составили 101,7% от запланированного показателя, это еще одно наглядное доказательство успешной деятельности таможенников, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном Международному дню таможенника. У работников таможни сегодня праздник – 26 января отмечается Международный день таможенника. Таможенные офицеры Службы доходов Минфина совместно с более чем 180 таможенными администрациями-членами Всемирной таможенной организации отметили профессиональный праздник. Хуцишвили отметил, что в этом году планируется присоединиться к конвенциям об общем транзите и единой администрации Грузии. В результате экономическим операторам будет разрешено перевозить грузы в 35 стран европейского континента через новую компьютеризированную транзитную систему на основе одного электронного документа и гарантии, выдаваемой грузинской таможней. По его информации, с 2021 года в Грузии введен авторизированный по модели Евросоюза Институт экономических операторов. В настоящее время существует восемь экономических операторов с таким статусом. Министр призвал представителей бизнес-сектора, бизнес-ассоциаций подать заявку на получение упомянутого статуса, стать партнерами ведомства и внести свой вклад в установление сотрудничества с авторизированными экономическими операторами Европейского Союза. В Грузии появятся роботы-таможенники >>Кроме того, Хуцишвили обратился к послу Евросоюза, членам дипломатического корпуса стран Евросоюза с просьбой поддержать переговоры по заключению соглашения о взаимном признании авторизированных экономических операторов между Грузией и Евросоюзом. Грузия стала членом Всемирной таможенной организации в 1993 году. Международный день таможенника – профессиональный праздник всех работников таможенных служб мира, являющихся членами Всемирной таможенной организации. Организация объединяет 184 государства. На сегодняшний день таможенный департамента является структурной единицей службы доходов министерства финансов Грузии. За соблюдением закона при передвижении грузов офицеры-таможенники следят 24 часа в день, семь дней в неделю. Грузия намерена ускорить развитие таможенной инфраструктуры - министр >>Таможенно-пропускные пункты Грузии расположены на границах с Турцией (ТПП "Сарпи, "Вале", "Карцахи"), Арменией (ТПП "Ниноцминда", "Гугути", "Садахло", "Ахкерпи"), Азербайджаном (ТПП "Самтацкаро", "Лагодехи", "Красный мост", "Гардабани и Мтквари") и Россией (ТПП "Казбеги"). Таможенно-пропускные пункты также работают в Тбилисском, Батумском и Кутаисском аэропортах, а также в морских портах Батуми, Поти и Кулеви. В Грузии также работает ТПП "Строительная зона Карцахи". Что касается экономических зон оформления, то они расположены в трех точках в Тбилиси, в том числе в Тбилисском аэропорту, а также в Батуми и Поти. Создание ЭЗО является частью экономического курса, который предусматривает предложение справедливой, простой и надежной налоговой системы бизнесменам. Первая экономическая зона открылась в декабре 2010 года в пригороде Тбилиси Лило. История праздника Международный день таможенника имеет длинную историю. Все началось с 15 декабря 1950 года в Брюсселе. Тогда 30 стран подписали Конвенцию о создании таможенного совета. Документ вступил в силу в ноябре 1952 года, а уже через год, 26 января, в бельгийской столице состоялась первая сессия таможенного совета.Это день лег в основу празднования Международного дня таможенника. В 1994 году таможенный совет был переименован во Всемирную таможенную организацию. Впервые Международный день таможенника отметили в 1983 году в 30-летний юбилей международной организации. По разным данным, 26 января свой профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч работников таможенной службы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, тбилиси, всемирная таможенная организация