https://sputnik-georgia.ru/20240127/virtuoz-sandro-gegechkori-provedet-kontsert-v-ispanii-s-simfonicheskim-orkestrom-barselony-285817757.html
Виртуоз Сандро Гегечкори проведет концерт в Испании с симфоническим оркестром Барселоны
Виртуоз Сандро Гегечкори проведет концерт в Испании с симфоническим оркестром Барселоны
На вечере грузинский пианист исполнит концерт для фортепиано с оркестром "Император" Людвига ван Бетховена 27.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-27T18:51+0400
2024-01-27T18:51+0400
2024-01-27T18:51+0400
культура
новости
грузия
барселона
испания
тбилиси
людвиг ван бетховен
сандро гегечкори
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0f/252324394_0:2:1601:902_1920x0_80_0_0_126176fea8e7f90ca0bb7fc7e3412667.jpg
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Молодой грузинский пианист-виртуоз Сандро Гегечкори 23 мая 2024 года проведет концерт в сопровождении симфонического оркестра Барселоны San Cugat Symphony Orchestra в небольшом испанском городке Сан-Кугат-дель-Вальес , об этом сообщил сам музыкант в соцсети. Музыканты симфонического оркестра Сант-Кугат известны своей любовью к экспериментам со всеми видами музыкальных стилей и постоянному расширению репертуара как из самых классических произведений, так и из самых новаторских партитур. Также оркестр представляет цикл "Камерный оркестр с молодыми солистами". Оркестр предлагает молодым музыкантам возможность выступать в качестве солистов с профессиональным оркестром. Гегечкори добавил, что на вечере будет исполнен Концерт для фортепиано с оркестром "Император" Людвига ван Бетховена. Что мы знаем о Сандро Гегечкори? Лауреат множества международных премий Сандро Гегечкори – уже состоявшийся музыкант. Сандро родился в городе Чиатура (регион Имерети) в 2000 году. Окончил Чиатурскую музыкальную школу №1 имени Сандро Кавсадзе. С 10 лет пишет собственные произведения. Является выпускником "Десятилетки одаренных" тбилисской Центральной музыкальной школы имени Захария Палиашвили, где учился в классе у профессора Саши Гарбера. В 2019 году пианист стал обладателем Специального приза на Международном музыкальном конкурсе Brescia Classica International Competition в Италии и был назван лучшим исполнителем произведений австрийского композитора Франца Шуберта. А в июле 2017 года Гегечкори стал призером II Международного конкурса фортепианной, вокальной и камерной музыки Фойриха в Австрии – получил Гран-при конкурса и два специальных приза. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
барселона
испания
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0f/252324394_198:0:1401:902_1920x0_80_0_0_06454c35f0a6a3612f3115fc9a8593cc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, барселона, испания, тбилиси, людвиг ван бетховен, сандро гегечкори
культура, новости, грузия, барселона, испания, тбилиси, людвиг ван бетховен, сандро гегечкори
Виртуоз Сандро Гегечкори проведет концерт в Испании с симфоническим оркестром Барселоны
На вечере грузинский пианист исполнит концерт для фортепиано с оркестром "Император" Людвига ван Бетховена
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Молодой грузинский пианист-виртуоз Сандро Гегечкори 23 мая 2024 года проведет концерт в сопровождении симфонического оркестра Барселоны San Cugat Symphony Orchestra в небольшом испанском городке Сан-Кугат-дель-Вальес , об этом сообщил сам музыкант в соцсети.
Музыканты симфонического оркестра Сант-Кугат известны своей любовью к экспериментам со всеми видами музыкальных стилей и постоянному расширению репертуара как из самых классических произведений, так и из самых новаторских партитур.
Также оркестр представляет цикл "Камерный оркестр с молодыми солистами". Оркестр предлагает молодым музыкантам возможность выступать в качестве солистов с профессиональным оркестром.
Гегечкори добавил, что на вечере будет исполнен Концерт для фортепиано с оркестром "Император" Людвига ван Бетховена.
Что мы знаем о Сандро Гегечкори?
Лауреат множества международных премий Сандро Гегечкори – уже состоявшийся музыкант. Сандро родился в городе Чиатура (регион Имерети) в 2000 году. Окончил Чиатурскую музыкальную школу №1 имени Сандро Кавсадзе. С 10 лет пишет собственные произведения. Является выпускником "Десятилетки одаренных" тбилисской Центральной музыкальной школы имени Захария Палиашвили, где учился в классе у профессора Саши Гарбера.
В 2019 году пианист стал обладателем Специального приза на Международном музыкальном конкурсе Brescia Classica International Competition в Италии и был назван лучшим исполнителем произведений австрийского композитора Франца Шуберта. А в июле 2017 года Гегечкори стал призером II Международного конкурса фортепианной, вокальной и камерной музыки Фойриха в Австрии – получил Гран-при конкурса и два специальных приза.