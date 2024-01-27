https://sputnik-georgia.ru/20240127/virtuoz-sandro-gegechkori-provedet-kontsert-v-ispanii-s-simfonicheskim-orkestrom-barselony-285817757.html

Виртуоз Сандро Гегечкори проведет концерт в Испании с симфоническим оркестром Барселоны

Виртуоз Сандро Гегечкори проведет концерт в Испании с симфоническим оркестром Барселоны

На вечере грузинский пианист исполнит концерт для фортепиано с оркестром "Император" Людвига ван Бетховена 27.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-27T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Молодой грузинский пианист-виртуоз Сандро Гегечкори 23 мая 2024 года проведет концерт в сопровождении симфонического оркестра Барселоны San Cugat Symphony Orchestra в небольшом испанском городке Сан-Кугат-дель-Вальес , об этом сообщил сам музыкант в соцсети. Музыканты симфонического оркестра Сант-Кугат известны своей любовью к экспериментам со всеми видами музыкальных стилей и постоянному расширению репертуара как из самых классических произведений, так и из самых новаторских партитур. Также оркестр представляет цикл "Камерный оркестр с молодыми солистами". Оркестр предлагает молодым музыкантам возможность выступать в качестве солистов с профессиональным оркестром. Гегечкори добавил, что на вечере будет исполнен Концерт для фортепиано с оркестром "Император" Людвига ван Бетховена. Что мы знаем о Сандро Гегечкори? Лауреат множества международных премий Сандро Гегечкори – уже состоявшийся музыкант. Сандро родился в городе Чиатура (регион Имерети) в 2000 году. Окончил Чиатурскую музыкальную школу №1 имени Сандро Кавсадзе. С 10 лет пишет собственные произведения. Является выпускником "Десятилетки одаренных" тбилисской Центральной музыкальной школы имени Захария Палиашвили, где учился в классе у профессора Саши Гарбера. В 2019 году пианист стал обладателем Специального приза на Международном музыкальном конкурсе Brescia Classica International Competition в Италии и был назван лучшим исполнителем произведений австрийского композитора Франца Шуберта. А в июле 2017 года Гегечкори стал призером II Международного конкурса фортепианной, вокальной и камерной музыки Фойриха в Австрии – получил Гран-при конкурса и два специальных приза. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, новости, грузия, барселона, испания, тбилиси, людвиг ван бетховен, сандро гегечкори