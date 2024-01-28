https://sputnik-georgia.ru/20240128/gruziya-uravnyala-status-sosedey-chto-izmenyat-strategicheskie-otnosheniya-s-erevanom-285943539.html

Грузия уравняла статус соседей: что изменят стратегические отношения с Ереваном

Грузия уравняла статус соседей: что изменят стратегические отношения с Ереваном

Страны давно нуждались в обновлении контактов и корректировке повестки, считает эксперт 28.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-28T13:24+0400

2024-01-28T13:24+0400

2024-01-28T13:48+0400

грузия

политика

новости

никол пашинян

ираклий гарибашвили

джонни меликян

армения

грузино-армянские отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1a/283692150_0:165:1148:811_1920x0_80_0_0_7c295a0e403c24844cde148814a4f428.jpg

ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили на встрече в Тбилиси официально закрепили новый уровень двусторонних отношений, подписав соглашение о стратегическом партнерстве между странами, пишет Sputnik Армения.К этому армянская сторона стремилась в последние годы. Ереван с 2019 года предлагал Тбилиси углубить отношения и довести их до уровня стратегических. Об этом свидетельствует и формат неформальных встреч между тогдашним премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и Николом Пашиняном.В 2021 году армянская сторона закрепила свои намерения в отношении Грузии в пятилетней программе правительства. Ереван обозначил курс на "развитие особенных и добрососедских отношений" с Грузией, а улучшение коммуникационных связей с Тбилиси имеет для него стратегическое значение. Все эти годы двусторонние связи развивались в русле прагматичного партнерства.Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве >>Комментируя заключение стратегического соглашения, что по сути имеет историческую значимость, эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян отметил, что этим шагом уравновешиваются отношения Тбилиси с соседями.Он напомнил, что с Азербайджаном и Турцией у Грузии стратегический характер отношений налажен с 2007 года.По его словам, на фоне разных геополитических изменений, в том числе агрессии Баку против Еревана с последующей оккупацией территорий Армении, Грузия переоценила и пересмотрела свою роль в регионе и степень влияния региональных процессов на свою страну.Кроме того, в последний раз страны заключали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности в 2001 году. С тех пор многое изменилось и возникла необходимость внесения корректировок и придания новых элементов межгосударственным отношениям.Эксперт пояснил, что соглашение станет стимулом для развития отношений по всем направлениям. Он прогнозирует в ближайшие 5-7 лет удвоение товарооборота (на данный момент превышает $1 млрд – ред.), рост инвестиций, совместных проектов. Одним из таких проектов может быть подключение Еревана к инициативе Черноморского электрического кабеля, о чем на брифинге в Тбилиси заявил и Пашинян.Грузия надеется на заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном >>Что касается договоренности стран по делимитации государственной границы, то Меликян считает это больше вопросом политической воли и решения с двух сторон.Напомним, Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. В июле 2023 года в силу вступило соглашение о пересечении границы между странами по ID-картам. В январе 2024 года стороны подписали начало стратегического партнерства. Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот в 2023 году составил $1,1 млрд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, никол пашинян, ираклий гарибашвили, джонни меликян, армения, грузино-армянские отношения