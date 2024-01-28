https://sputnik-georgia.ru/20240128/perspektivy-i-problemy-srednego-koridora-obsudili-v-ankare-285947272.html

Перспективы и проблемы Среднего коридора обсудили в Анкаре

Перспективы и проблемы Среднего коридора обсудили в Анкаре

Состоялось первое общее собрание руководства совместной компании Middle Corridor Multimodal LTD, созданной железными дорогами Грузии, Азербайджана и Казахстана 28.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-28T19:58+0400

2024-01-28T19:58+0400

2024-01-28T19:58+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Планы на 2024 год и результаты проведенной в течение 2023 года деятельности обсудили на заседании международной ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) в Анкаре, сообщает пресс-служба ГЖД. Делегация Грузинских железных дорог прибыла в Анкару для участия в заседании рабочей группы и общего собрания Международной ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута. На совещании стороны обсудили организационные и оперативные мероприятия, которые реализует компания в ближайшие месяцы. В ходе заседания были проанализированы грузоперевозки за прошлый год. Важность развития Среднего коридора – вице-премьер Грузии о главной теме форума в Давосе >>Кроме того, руководители железнодорожных администраций, портовой инфраструктуры и морских перевозчиков стран-участниц Среднего коридора представили отчет и результаты проведенной в течение 2023 года деятельности. В ходе заседания были проанализированы грузоперевозки за прошлый год. В дискуссиях, связанных с проблемами и перспективами Среднего коридора, приняли участие эксперты международных институтов, грузовладельцы, экспедиторы, представители деловых кругов Турции и стран Среднего коридора. В рамках визита состоялось первое общее собрание руководства совместной компании Middle Corridor Multimodal LTD, созданной железными дорогами Грузии, Азербайджана и Казахстана. Власти Грузии сделают все, чтобы стать связующим звеном между Европой и Азией – глава МИД >>Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день Средний коридор является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, анкара, южно-кавказский транспортный коридор