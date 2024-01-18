https://sputnik-georgia.ru/20240118/vazhnost-razvitiya-srednego-koridora--vitse-premer-gruzii-o-glavnoy-teme-foruma-v-davose-285734559.html

Важность развития Среднего коридора – вице-премьер Грузии о главной теме форума в Давосе

Важность развития Среднего коридора – вице-премьер Грузии о главной теме форума в Давосе

Средний коридор является очень важным стратегическим направлением для развития экономики Грузии в целом, считает вице-премьер 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T19:54+0400

2024-01-18T19:54+0400

2024-01-18T19:54+0400

экономика

грузия

новости

леван давиташвили

давос

китай

южно-кавказский транспортный коридор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271105806_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ad7a2f0eda999de43b3866f44661e915.jpg

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Одной из актуальных тем Всемирного экономического форума в Давосе является Средний коридор, которым, помимо Грузии, Азербайджана и Казахстана, заинтересованы страны Евросоюза, Юго-Восточной Азии и Китай, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили в Давосе. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день Средний коридор является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. По словам Давиташвили, Средний коридор является очень важным стратегическим направлением для развития экономики Грузии в целом – в том числе сферы транспорта и складирования имеют очень большую роль в экономическом росте Грузии. Средний коридор – важная альтернатива. И в течение года, не только в Давосе, у нас состоится ряд других встреч и форматов, где будет обсуждаться его развитие", – отметил Давиташвили. Власти Грузии сделают все, чтобы стать связующим звеном между Европой и Азией – глава МИД >>По информации вице-премьера, в рамках форума грузинская делегация провела важные встречи с руководителями ведущих мировых бизнес-компаний. Среди них Государственная энергетическая компания Абу-Даби TAQA Объединенных Арабских Эмиратов. По словам министра, это одна из ведущих энергетических компаний в мире, которая также имеет определенные интересы в Грузии. Кроме того, проект Черноморского подводного кабеля также обсуждался на встрече. Средний коридор без фактора Китая нереален – депутат парламента Грузии >>"Разговор коснулся, в частности, Черноморской подводной высоковольтной линии электропередачи, которая является стратегическим проектом для Грузии. Пока, как вы знаете, проект реализуется государством совместно с государствами-партнерами, однако мы видим, что интерес ведущих энергетических компаний с точки зрения привлечения частных инвестиций достаточно велик", – отметил он. Кроме того, по словам вице-премьера, в ходе встреч, проведенных в рамках форума, обсуждалась привлекательность инвестиционной среды Грузии и в целом экономический прогресс в стране. По прогнозу Давиташвили, Давосский экономический форум должен оказаться очень продуктивным и плодотворным с точки зрения будущих инвестиций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

давос

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, леван давиташвили, давос, китай, южно-кавказский транспортный коридор