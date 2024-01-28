https://sputnik-georgia.ru/20240128/pervaya-universitetskaya-klinika-gotova-trudoustroit-kolleg-iz-respublikanskoy-bolnitsy-285946339.html

Первая университетская клиника готова трудоустроить коллег из Республиканской больницы

Первая университетская клиника готова трудоустроить коллег из Республиканской больницы

Минздрав опубликовал список медицинских учреждений, в которых, по данным ведомства, будет трудоустроен медперсонал тбилисской Республиканской больницы 28.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-28T18:37+0400

2024-01-28T18:37+0400

2024-01-28T18:56+0400

новости

грузия

общество

республиканская больница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24249/49/242494930_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_6b7be47a0b5458f1389c148b3a47e1e6.jpg

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Первая университетская клиника в Тбилиси готова принять на работу бывших сотрудников Республиканской больницы, рассказал гендиректор клиники Леван Ратиани. Часть сотрудников Республиканской больницы в Тбилиси протестует из-за демонтажа здания и планов Минздрава трудоустроить работников по другим больницам страны.Они требуют, чтобы ремонт здания провели таким образом, чтобы часть сотрудников продолжала работать в больнице. Между тем, до 5 февраля им предстоит принять предложение Минздрава – согласиться либо на денежную компенсацию, либо на работу в другой клинике. Ранее Минздрав опубликовал список медицинских учреждений, в которых, по данным ведомства, будет трудоустроен медперсонал тбилисской Республиканской больницы. Это медицинские учреждения: Сотрудникам больницы предложили выдачу компенсации за целый год, в случае отказа от работы в другом месте, трудоустройство минимум на той же позиции в другой клинике и денежную компенсацию за четыре месяца. В том случае, если сотрудник больницы желает дождаться лучшего предложения, то, исходя из его средней зарплаты за последние три месяца, Минздрав готов выплачивать компенсацию в течение последующих трех лет, пока он не начнет где-нибудь работать. При этом врачи Республиканской больницы могут перейти не только в другие государственные клиники, но и в частные. Республиканская больница Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Минздрав намерен преобразить клинику в течение 36-48 месяцев. Часть медперсонала ранее опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест. Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, рассчитанный более чем на 100 мест. В клинике откроется детский онкогематологический центр, центральный банк крови, отвечающий современным стандартам. На территории также появится аптека, учебные пространства, медицинская библиотека, пространства телемедицины и др. При этом Республиканская больница сохранит статус университетской клиники. Демонтаж Республиканской больницы в Тбилиси: медики продолжают протестовать >>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 января 2024 года на заседании правительства заявил, что Минздрав очень много работал над этим вопросом – изучил положение Республиканской больницы как в финансовом, так и инфраструктурном плане, насколько она отвечает нормам безопасности и международным требованиям. В процесс были включены как грузинские, так и международные эксперты. Эксперты провели пять различных исследований и подготовили соответствующие заключения. Эксперты установили, что здание не подлежит реконструкции и ремонту, и нужно его демонтировать. Во вторник, 23 января, стало известно, что здание Республиканской больницы было повреждено в результате сильного ветра, поэтому инспекция труда закрыла опасные зоны медучреждения и ограничила передвижение по территории. Демонтаж Республиканской больницы в Тбилиси – медики провели акцию протеста>>Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, республиканская больница