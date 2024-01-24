https://sputnik-georgia.ru/20240124/demontazh-respublikanskoy-bolnitsy-v-tbilisi---mediki-proveli-aktsiyu-protesta-285870864.html

Демонтаж Республиканской больницы в Тбилиси – медики провели акцию протеста

Демонтаж Республиканской больницы в Тбилиси – медики провели акцию протеста

Предложение Минздрава Грузии о выплате компенсаций и трудоустройстве участники акции назвали попытками шантажа и подкупа 24.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-24T18:24+0400

2024-01-24T18:24+0400

2024-01-24T18:39+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Сотрудники Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) в Тбилиси, здание которой будет демонтировано, получили официальные предложение от Минздрава Грузии насчет выплаты компенсаций, однако скептически настроенные медики устроили акцию протеста.На месте Республиканской больницы, как заявили в правительстве, появится новая многопрофильная клиника, соответствующая современным стандартам. Сотрудникам медучреждения Минздрав предложил компенсацию или трудоустройство в других медучреждениях, и у них есть возможность выбрать из нескольких предложений тот вариант, который их больше всего устроит. Решение должно быть принято до 5 февраля, после чего начнутся соответствующие юридические процедуры.Между тем часть медперсонала в среду провела акцию во дворе Республиканской больницы и заявила, что властям нужна только территория больницы, и новое здание клиники построено не будет. А предложение насчет выплат медперсоналу они назвали попытками шантажа и подкупа. Что ждет главную больницу Грузии – правительство приняло решение>>Кроме того, как заявили протестующие, правительство приняло решение о сносе здания без заключения экспертов и их участия. Они анонсировали акцию протеста у министерства здравоохранения 26 января, среди их требований – отмена решения о сносе здания больницы и встреча с министром здравоохранения Грузии Зурабом Азарашвили. Сотрудникам больницы предложили выдачу компенсации за целый год в случае отказа от работы в другом месте; трудоустройство минимум на той же позиции в другой клинике и денежную компенсацию за четыре месяца. В том случае, если сотрудник больницы желает дождаться лучшего предложения, то, исходя из его средней зарплаты за последние три месяца, Минздрав готов выплачивать компенсацию в течение последующих трех лет, пока он не начнет где-нибудь работать. При этом врачи Республиканской больницы могут перейти не только в другие государственные клиники, но и в частные.По словам главы Инспекции труда Грузии Беки Перадзе, сотрудники проинформированы обо всех предложениях и несколько десятков из них уже дали свое согласие. По его словам, правительство Грузии приняло решение не только о строительстве ультрасовременной клиники, но и о предстоящей переподготовке медицинских кадров для оказания высокопрофессиональных услуг. Республиканская больница Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Минздрав намерен преобразить клинику в течение 36-48 месяцев. Часть медперсонала ранее опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест. Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, рассчитанный более чем на 100 мест. В клинике откроется детский онкогематологический центр, центральный банк крови, отвечающий современным стандартам. На территории также появится аптека, учебные пространства, медицинская библиотека, пространства телемедицины и др. При этом Республиканская больница сохранит статус университетской клиники. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 января 2024 года на заседании правительства заявил, что Минздрав очень много работал над этим вопросом – изучил положение Республиканской больницы как в финансовом, так и инфраструктурном плане, насколько она отвечает нормам безопасности и международным требованиям. В процесс были включены как грузинские, так и международные эксперты. Эксперты провели пять различных исследований и подготовили соответствующие заключения. Эксперты установили, что здание не подлежит реконструкции и ремонту, и нужно его демонтировать.Осторожно! Передвижение по двору Республиканской больницы в Тбилиси опасно>>Во вторник, 23 января, стало известно, что здание Республиканской больницы было повреждено в результате сильного ветра, поэтому инспекция труда закрыла опасные зоны медучреждения и ограничила передвижение по территории.Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ираклий гарибашвили, республиканская больница, зураб азарашвили, минздрав, общество