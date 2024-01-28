https://sputnik-georgia.ru/20240128/studenty-shakhtery-i-tserkov---problema-vyseleniya-dolzhnikov-kak-glavnaya-tema-v-gruzii--285936745.html
Студенты, шахтеры и церковь - проблема выселения должников как главная тема в Грузии
Студенты, шахтеры и церковь - проблема выселения должников как главная тема в Грузии
История о выселении семьи Хатиашвили из своей квартиры в Тбилиси, проданной за долги, превратилось в студенческий протест и затронула даже церковь. 28.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-28T00:12+0400
2024-01-28T00:12+0400
2024-01-28T00:12+0400
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Семью Хатиашвили выселили из квартиры на улице Кекелидзе 23 января из-за проданной банком квартиры для покрытия долга. Само выселение сопровождалось шумной акцией протеста в результате, которой пострадали 14 сотрудников Национального бюро исполнения, была повреждена машина ведомства и задержано 20 человек. Среди них - лектор Тбилисского государственного университета Акакий Чикобава и студент Университета Ильи Георгий Хасая, который задержали по уголовному делу о повреждении вещи. Задержание и последующее помещение Чикобава и Хасая в заключение до вынесения приговора стало поводом для акции протеста, которую запустили студенты и правозащитники, позже к ним присоединились и профсоюзы. Так шахтеры в Чиатура на час остановили работу с требованием освободить задержанных. Патриархия Грузии призывает изменить закон о выселении должников>>На данный момент группа протестующих студентов остается в канцелярии ТГУ, требуя освободить задержанных и остановить процесс выселения должников из квартир. Спустя сутки после начала протеста руководство ТГУ заявило, что хоть и ультиматумы неприемлемы, преподаватели вуза готовы обратиться с просьбой отпустить Чикобава на поруки. Между тем адвокаты Чикобава и Хасая уже подали апелляцию об изменении меры пресечения. На фоне протеста студентов и общественности, патриархия Грузии обратилась к властям с рекомендацией изменить закон, чтобы граждане не оставались на улице из-за долгов. Предыстория выселенияПо данным СМИ, семья Хатиашвили не смогла выплатить задолженность по ипотечному кредиту, который взяла в 2008 году. Платежи прекратились в 2013 году, после чего банк передал кредит ипотечному брокеру. Семья и в данном случае не выполнила финансовые обязательства, в связи с чем ипотекарь обратился в суд, который в 2019 году принял решение выселить семью из квартиры. В результате квартира была продана. Как пояснили в Национальном бюро исполнения, процесс выселения с 2018 года откладывался пять раз.Скандал с выселением из квартиры в Тбилиси: как стороны достигли соглашения?>>Теперь стороны достигли соглашения, и семья Хатиашвили для того, чтобы вернуть дом, должна выплатить 90 тысяч долларов за два года.Выселение других семей из-за долгов приостановлено.Должники в Грузии В Грузии последние 20 лет остро стоит проблема должников по кредитам, что связано с низкими доходами большей части населения страны и легкостью в прошлом получения кредита. Если с потребительскими кредитами вопрос решился в 2020 году, то с неуплатой по ипотечным кредитам все сложно. Семьи, бравшие иппотечные кредиты, так и остались должны или банкам или частным лицам. При этом в случае частных лиц проценты по кредиту чаще всего в разы превышают саму сумму долга. Многие квартиры должников были проданы уже другим собственникам, однако само выселение занимает годы из-за обязательного решения суда о выселении и загруженностью судов гражданскими делами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, чиатура, тбилисский государственный университет , университет ильи, тбилиси
грузия, новости, общество, чиатура, тбилисский государственный университет , университет ильи, тбилиси
Студенты, шахтеры и церковь - проблема выселения должников как главная тема в Грузии
История о выселении семьи Хатиашвили из своей квартиры в Тбилиси, проданной за долги, превратилось в студенческий протест и затронула даже церковь.
Семью Хатиашвили выселили из квартиры на улице Кекелидзе 23 января из-за проданной банком квартиры для покрытия долга. Само выселение сопровождалось шумной акцией протеста в результате, которой пострадали 14 сотрудников Национального бюро исполнения, была повреждена машина ведомства и задержано 20 человек. Среди них - лектор Тбилисского государственного университета Акакий Чикобава и студент Университета Ильи Георгий Хасая, который задержали по уголовному делу о повреждении вещи.
Задержание и последующее помещение Чикобава и Хасая в заключение до вынесения приговора стало поводом для акции протеста, которую запустили студенты и правозащитники, позже к ним присоединились и профсоюзы. Так шахтеры в Чиатура на час остановили работу с требованием освободить задержанных.
На данный момент группа протестующих студентов остается в канцелярии ТГУ, требуя освободить задержанных и остановить процесс выселения должников из квартир.
Спустя сутки после начала протеста руководство ТГУ заявило, что хоть и ультиматумы неприемлемы, преподаватели вуза готовы обратиться с просьбой отпустить Чикобава на поруки.
"В случае обращения адвоката и семьи Акакия Чикобава профессора университета готовы обратиться в соответсвующие органы с просьбой отпустить его на поруки. При этом для университета неприемлем разговор языком ультиматума, деструктивные действия, которые вредят авторитету университета, мешает процессу обучения и университетской жизни в целом", - говорится в заявлении.
Между тем адвокаты Чикобава и Хасая уже подали апелляцию об изменении меры пресечения.
На фоне протеста студентов и общественности, патриархия Грузии обратилась к властям с рекомендацией изменить закон, чтобы граждане не оставались на улице из-за долгов.
По данным СМИ, семья Хатиашвили не смогла выплатить задолженность по ипотечному кредиту, который взяла в 2008 году. Платежи прекратились в 2013 году, после чего банк передал кредит ипотечному брокеру. Семья и в данном случае не выполнила финансовые обязательства, в связи с чем ипотекарь обратился в суд, который в 2019 году принял решение выселить семью из квартиры. В результате квартира была продана.
Как пояснили в Национальном бюро исполнения, процесс выселения с 2018 года откладывался пять раз.
Теперь стороны достигли соглашения, и семья Хатиашвили для того, чтобы вернуть дом, должна выплатить 90 тысяч долларов за два года.
Выселение других семей из-за долгов приостановлено.
В Грузии последние 20 лет остро стоит проблема должников по кредитам, что связано с низкими доходами большей части населения страны и легкостью в прошлом получения кредита.
Если с потребительскими кредитами вопрос решился в 2020 году, то с неуплатой по ипотечным кредитам все сложно. Семьи, бравшие иппотечные кредиты, так и остались должны или банкам или частным лицам. При этом в случае частных лиц проценты по кредиту чаще всего в разы превышают саму сумму долга.
Многие квартиры должников были проданы уже другим собственникам, однако само выселение занимает годы из-за обязательного решения суда о выселении и загруженностью судов гражданскими делами.