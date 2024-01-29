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Премьер-министр Грузии ушел в отставку
Премьер-министр Грузии ушел в отставку
Ираклий Гарибашвили оставляет пост премьера, который занимал с февраля 2021 года 29.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-29T17:03+0400
2024-01-29T17:03+0400
2024-01-29T17:34+0400
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ираклий гарибашвили
бидзина иванишвили
отставка
премьер-министр грузии
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на специальном брифинге в понедельник заявил о решении оставить занимаемую должность.Говоря о планах на будущее, он отметил, что принял предложение политсовета занять пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".При этом он подчеркнул, что кадровые перестановки в правительстве свидетельствуют о внутренней демократии."Одним из главных факторов силы нашей политической команды является внутренняя демократия, самым ярким проявлением которой является принцип ротации... Не скрою, что в политсовете мы обсуждали возможность остаться до лета, до начала избирательной кампании, но я решил принять это решение сейчас. Важно, чтобы следующий премьер-министр представил свою команду своевременно и сформировал новое правительство. Желаю новому премьер-министру удачи", – отметил Гарибашвили.Кадровые перестановки в правительстве Грузии коснутся шести министров – СМИ>>Политик подчеркнул, что добросовестно служил своей стране.Гарибашвили занимал должность премьера дважды: с 2021 по 2024 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой миллиардера Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года. Изначально Гарибашвили возглавлял министерство внутренних дел, затем, в 2013 году, сменил на посту премьер-министра самого Иванишвили, оставшись на этой должности до конца 2015 года. Гарибашвили тогда стал самым молодым премьером в истории Грузии (31 год).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, отставка, премьер-министр грузии
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, отставка, премьер-министр грузии
Премьер-министр Грузии ушел в отставку
17:03 29.01.2024 (обновлено: 17:34 29.01.2024)
Ираклий Гарибашвили оставляет пост премьера, который занимал с февраля 2021 года
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на специальном брифинге в понедельник заявил о решении оставить занимаемую должность.
Говоря о планах на будущее, он отметил, что принял предложение политсовета занять пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"В команде множество успешных лидеров и необходимо дать другим возможность. Тем более, что сейчас перед нами стоят новые задачи – осенью мы выберем новый парламент, и "Грузинская мечта" должна подготовиться убедительно выиграть выборы, чтобы продолжить прогресс к другим, более высоким целям", – заявил Гарибашвили.
При этом он подчеркнул, что кадровые перестановки в правительстве свидетельствуют о внутренней демократии.
"Одним из главных факторов силы нашей политической команды является внутренняя демократия, самым ярким проявлением которой является принцип ротации... Не скрою, что в политсовете мы обсуждали возможность остаться до лета, до начала избирательной кампании, но я решил принять это решение сейчас. Важно, чтобы следующий премьер-министр представил свою команду своевременно и сформировал новое правительство. Желаю новому премьер-министру удачи", – отметил Гарибашвили.
Политик подчеркнул, что добросовестно служил своей стране.
"Я бескомпромиссно защищал интересы нашей страны и народа и горжусь результатами, которых мы достигли вместе с командой за этот период... Я хотел бы поблагодарить мою жену, детей, родителей за поддержку. Надеюсь, теперь у меня будет возможность проводить больше времени с семьей. Желаю нашей родине мира, благополучия и единства. Да хранит нас Господь", – заключил Гарибашвили.
Гарибашвили занимал должность премьера дважды: с 2021 по 2024 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой миллиардера Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года.
Изначально Гарибашвили возглавлял министерство внутренних дел, затем, в 2013 году, сменил на посту премьер-министра самого Иванишвили, оставшись на этой должности до конца 2015 года. Гарибашвили тогда стал самым молодым премьером в истории Грузии (31 год).