https://sputnik-georgia.ru/20240129/sinoptiki-prognoziruyut-pogodu-bez-osadkov-do-2-fevralya-285964584.html

Синоптики прогнозируют погоду без осадков до 2 февраля

Синоптики прогнозируют погоду без осадков до 2 февраля

Температура воздуха на Черноморском побережье Грузии прогреется до +10...+12 градусов тепла 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T17:29+0400

2024-01-29T17:29+0400

2024-01-29T17:29+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Грузинские синоптики 30-31 января и 1 февраля прогнозируют погоду без осадков, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии. По прогнозам синоптиков, до 2 февраля в Грузии в основном сохранится погода без осадков. 30 января в отдельных районах Восточной Грузии, возможно, пойдет небольшой снег. В Тбилиси 30 января ожидается небольшой снег. До 2 февраля сохранится погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +5...+8 градусов тепла. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) сохранится погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +10...+12 градусов тепла. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также сохранится погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +10...+12 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло). Температура воздуха прогреется до +6...+8 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) в ближайшие дни ожидается -1...+1 градус тепла. Синоптики предупредили о сильных магнитных бурях в феврале >>В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 30 января в некоторых местах, возможно, пойдет снег. Здесь до 2 февраля сохранится погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +5...+8 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 30 января возможно пойдет небольшой снег, а затем до 2 февраля ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +4...+7 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) 30 января синоптики обещают небольшой снег и туман. В последующие дни синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до 0...+5 градусов тепла. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 30 января ожидается снег и туман, а с 31 января до 2 февраля сохранится погода без осадков. Температура воздуха упадет до -5...0 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии