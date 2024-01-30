https://sputnik-georgia.ru/20240130/demontazh-respublikanskoy-bolnitsy-v-tbilisi--chast-rabotnikov-podala-isk-v-sud-285995009.html

Демонтаж Республиканской больницы в Тбилиси – часть работников подала иск в суд

Демонтаж Республиканской больницы в Тбилиси – часть работников подала иск в суд

Недовольные решением правительства работники не исключают радикальные формы протеста – демонстрации, голодовку 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T20:35+0400

2024-01-30T20:35+0400

2024-01-30T20:35+0400

грузия

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республиканская больница

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Часть сотрудников Республиканской больницы подала иск в Тбилисский городской суд с требованием приостановить и признать недействительным постановление правительства о реорганизации медучреждения, а также его демонтаже, сообщил Первый канал. Правительство Грузии 22 января приняло решение приступить к демонтажу здания Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница), на месте которого появится новая многопрофильная больница, соответствующая современным стандартам. Часть сотрудников протестует из-за демонтажа здания и планов Минздрава трудоустроить работников по другим клиникам страны. Они требуют, чтобы ремонт здания провели таким образом, чтобы часть сотрудников продолжала работать в медучреждении. Недовольные решением правительства работники не исключают радикальные формы протеста – демонстрации, голодовку. "Это наша четкая реакция на несправедливое решение, которое правительство приняло в отношении Республиканской больницы", – сказала Сулаквелидзе. Между тем до 5 февраля сотрудникам больницы предстоит принять предложение Минздрава – согласиться либо на денежную компенсацию, либо на работу в другой клинике. Здание Республиканской больницы в Тбилиси опасно – глава инспекции труда >>Сотрудникам больницы предложили выдачу компенсации за целый год, в случае отказа от работы в другом месте, трудоустройство минимум на той же позиции в другой клинике и денежную компенсацию за четыре месяца. В том случае, если сотрудник больницы желает дождаться лучшего предложения, то, исходя из его средней зарплаты за последние три месяца, Минздрав готов выплачивать компенсацию в течение последующих трех лет, пока он не начнет где-нибудь работать. При этом врачи Республиканской больницы могут перейти не только в другие государственные клиники, но и в частные. Республиканская больница Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Минздрав намерен преобразить клинику в течение 36-48 месяцев. Часть медперсонала ранее опротестовала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест. Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, рассчитанный более чем на 100 мест. В клинике откроется детский онкогематологический центр, центральный банк крови, отвечающий современным стандартам. На территории также появится аптека, учебные пространства, медицинская библиотека, пространства телемедицины и др. При этом Республиканская больница сохранит статус университетской клиники. Демонтаж Республиканской больницы в Тбилиси – медики провели акцию протеста>>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 января 2024 года на заседании правительства заявил, что Минздрав очень много работал над этим вопросом – изучил положение Республиканской больницы как в финансовом, так и инфраструктурном плане, насколько она отвечает нормам безопасности и международным требованиям. В процесс были включены как грузинские, так и международные эксперты. Эксперты провели пять различных исследований и подготовили соответствующие заключения. Эксперты установили, что здание не подлежит реконструкции и ремонту, и нужно его демонтировать. Во вторник, 23 января, стало известно, что здание Республиканской больницы было повреждено в результате сильного ветра, поэтому инспекция труда закрыла опасные зоны медучреждения и ограничила передвижение по территории. Демонтаж Республиканской больницы в Тбилиси: медики продолжают протестовать >>Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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