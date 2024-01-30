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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
В декабре по сравнению с ноябрем цены на промышленную продукцию снизились на 0,9% 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T09:01+0400
2024-01-30T09:01+0400
2024-01-30T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в декабре 2023 года понизился на 1,3% по сравнению с декабрем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло снижение цен в перерабатывающей промышленности на 1,6%, в том числе цены на продовольствие выросли на 0,2%, а в горнодобывающей промышленности цены выросли на 4,9%.В декабре по сравнению с ноябрем цены на промышленную продукцию снизились на 0,9%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в декабре на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.Как изменились цены в Грузии – новая статистика >>При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 4,5%, в перерабатывающей промышленности цены повысились на 2,2%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в декабре снизился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 5%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 7,9%, в том числе цены на химическую продукцию снизились на 23,9%.Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 4,8%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 3,3%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в декабре 2023 года составил 0,4% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год снизились на 2,7%. В декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года уровень инфляции составил 0,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, цены, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", промышленность
грузия, новости, цены, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", промышленность
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
В декабре по сравнению с ноябрем цены на промышленную продукцию снизились на 0,9%
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в декабре 2023 года понизился на 1,3% по сравнению с декабрем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлияло снижение цен в перерабатывающей промышленности на 1,6%, в том числе цены на продовольствие выросли на 0,2%, а в горнодобывающей промышленности цены выросли на 4,9%.
В декабре по сравнению с ноябрем цены на промышленную продукцию снизились на 0,9%, сообщает "Сакстат"
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Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в декабре на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 4,5%, в перерабатывающей промышленности цены повысились на 2,2%.
Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в декабре снизился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 5%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 7,9%, в том числе цены на химическую продукцию снизились на 23,9%.
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 4,8%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 3,3%.
Уровень годовой инфляции
в Грузии в декабре 2023 года составил 0,4% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год снизились на 2,7%. В декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года уровень инфляции составил 0,1%.