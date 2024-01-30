https://sputnik-georgia.ru/20240130/madrid-fusion-oblachilas-v-gruzinskie-tona---ispanskaya-turvystavka-o-gruzii-285998597.html

Madrid Fusiоn облачилась в грузинские тона – испанская турвыставка о Грузии

Madrid Fusiоn облачилась в грузинские тона – испанская турвыставка о Грузии

Ранее Madrid Fusiоn писал о Грузии, что это страна, где гостеприимство – главное блюдо 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T23:21+0400

2024-01-30T23:21+0400

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грузия

туризм

новости

мадрид

шалва хецуриани

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Один из самых влиятельных гастрономических конгрессов мира Madrid Fusiоn облачился в 2024 году в грузинские тона, говорится в очередном посте мероприятия. Madrid Fusiоn называют самым влиятельным гастрономическим конгрессом в мире. Грузия представлена на мероприятии, которое проходит 29-31 января, в статусе гостя. Представители крупной турвыставки советуют своим гостям узнать о гастрономической тайне Грузии, которая всех приводит в восторг. Ранее Madrid Fusiоn писал о Грузии, что это страна, где гостеприимство – главное блюдо. На международном конгрессе у стенда Национальной администрации туризма Грузии у гостей и представителей кулинарной сферы есть возможность ознакомиться с грузинской кухней и туристическими продуктами. У стенда есть так называемая Show Kitchen (открытая кухня) и повара готовят блюда на глазах у гостей. Волшебная грузинская кухня – Madrid Fusiоn посвятил Грузии очередной пост >>Грузинскую кухню на Madrid Fusiоn представляют шеф-повар Давид Нариманашвили и ресторан, расположенный в Мадриде "Нунука". С многовековой историей грузинского вина участников гастроконгресса знакомит председатель Ассоциации сомелье Грузии Шалва Хецуриани. Благодаря статусу гостя мероприятия у Национальной администрации туризма будет возможность использовать дополнительные тематические сцены, в рамках которых на главной сцене будут показаны мастер-классы грузинских блюд, а также пройдет дегустация трех разновидностей грузинских вин. Madrid Fusiоn: главное блюдо Грузии – гостеприимство >>В мероприятии принимают участие такие страны, как Испания, Швейцария, Норвегия, Дания, Франция, Бельгия, Италия, США, Аргентина, Колумбия, Корея, Филиппины, Чили и другие. Madrid Fusion – это известный гастрономический праздник, который ежегодно проводится в Мадриде начиная с 2003 года. В нем принимают участие лучшие шеф-повара мира и эксперты кулинарии, которые обсуждают тренды, новые вкусовые пристрастия людей и эволюцию индустрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, мадрид, шалва хецуриани