https://sputnik-georgia.ru/20240129/kto-stanet-novym-premerom-gruzii---pervyy-kommentariy-pravyaschey-partii-285969480.html

Кто станет новым премьером Грузии – первый комментарий правящей партии

Кто станет новым премьером Грузии – первый комментарий правящей партии

Гарибашвили лично принял это решение и покидает пост премьер-министра, заявил вице-спикер парламента 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T18:33+0400

2024-01-29T18:33+0400

2024-01-29T18:48+0400

политика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

арчил талаквадзе

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/14/250948139_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_923bf0c2bae900325927765a563d3350.jpg

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. На пост нового премьер-министра Грузии рассматривается кандидатура председателя партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", лидера парламентского большинства Ираклия Кобахидзе, заявил вице-спикер парламента Грузии, член Политсовета правящей партии Арчил Талаквадзе в эфире телекомпании "Имеди". В понедельник Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". "В команде множество успешных лидеров и необходимо дать другим возможность", – сказал он на брифинге. По словам Гарибашвили, сейчас перед командой стоят другие задачи: "Грузинская мечта" должна подготовиться к убедительной победе на парламентских выборах в октябре.По его словам, Гарибашвили сам принял решение об отставке. "Ираклий Гарибашвили лично принял это решение и покидает пост премьер-министра. Он продолжит деятельность на позиции председателя правящей партии "Грузинская мечта", – заявил Талаквадзе. Вице-спикер поблагодарил бывшего главу правительства за проделанную работу и достигнутый страной прогресс. Вслед за премьером в отставку должно уйти все правительство Грузии >>Гарибашвили занимал должность премьера дважды: с 2021 по 2024 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой миллиардера Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года. Изначально Гарибашвили возглавлял министерство внутренних дел, затем, в 2013 году, сменил на посту премьер-министра самого Иванишвили, оставшись на этой должности до конца 2015 года. Гарибашвили тогда стал самым молодым премьером в истории Грузии (31 год). Сейчас ему 41 год. Что касается Кобахидзе, то ему 46 лет. С января 2021 года он является председателем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого являлся исполнительным секретарем правящей команды. Премьер-министр Грузии ушел в отставку >>В 2016-2019 годах был председателем парламента Грузии и покинул эту должность после скандала с заседанием Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. В 2020 году был главой предвыборного штаба правящей партии и привел ее к победе. По образованию Кобахидзе юрист. До прихода в "Грузинскую мечту" работал менеджером проекта реформы местного самоуправления, осуществляемого при поддержке Программы развития ООН. Был исполняющим обязанности начальника службы обеспечения качества юридического факультета Тбилисского государственного университета, членом комитета экспертов программы прав человека и верховенства закона Фонда "Открытое общество – Грузия", экспертом стратегического планирования в представительстве Совета Европы в Грузии, экспертом по региональному развитию при Программе развития ООН и менеджером проекта регионального и муниципального развития Программы развития ООН.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, арчил талаквадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия