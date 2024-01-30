https://sputnik-georgia.ru/20240130/nikogda-esche-v-gruzii-ne-bylo-tak-malo-turistov-iz-rossii--mnenie-otelera-285996750.html

Никогда еще в Грузии не было так мало туристов из России – мнение отельера

Никогда еще в Грузии не было так мало туристов из России – мнение отельера

Статистика совершенно не соответствует реальности грузинских отелей, заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T21:01+0400

2024-01-30T21:01+0400

2024-01-30T21:01+0400

туризм

грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

шалва алавердашвили

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Никогда еще в грузинских гостиницах и не было так мало туристов из России, заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили. По итогам 2023 года больше всего визитеров приехали в Грузию из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа (7,1 млн человек), сообщили в Национальной службе статистики "Сакстат". Далее следуют Турция (доля 21,4%) и Армения (13,5%). Иностранцы из России совершили в прошлом году 1,42 миллиона визитов, Турции – 1,4 миллиона, Армении – 965,5 тысячи визитов. По его словам, статистика совершенно не соответствует реальности грузинских отелей. "Департамент статистики живет в другой стране. Эти люди, которые этим занимаются, считают туризм другой страны. У них свой мир. Никто из представителей департамента статистики никогда не был на месте. Никто из представителей никогда не звонил в отель и не брал никакой информации", – сказал Аладашвили. На что тратили деньги иностранцы в Грузии в 2023 году >>Согласно данным Сакстата, в 2023 году Грузию иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего туристов посетило во втором квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,4 ночи, что на 13,6% меньше показателя за 2022 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", шалва алавердашвили