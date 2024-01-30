Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240130/nikogda-esche-v-gruzii-ne-bylo-tak-malo-turistov-iz-rossii--mnenie-otelera-285996750.html
Никогда еще в Грузии не было так мало туристов из России – мнение отельера
Никогда еще в Грузии не было так мало туристов из России – мнение отельера
Статистика совершенно не соответствует реальности грузинских отелей, заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T21:01+0400
2024-01-30T21:01+0400
туризм
грузия
экономика
новости
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
шалва алавердашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262897788_0:101:3078:1832_1920x0_80_0_0_7da18885cd274f0c7c4aa46015d4a534.jpg
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Никогда еще в грузинских гостиницах и не было так мало туристов из России, заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили. По итогам 2023 года больше всего визитеров приехали в Грузию из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа (7,1 млн человек), сообщили в Национальной службе статистики "Сакстат". Далее следуют Турция (доля 21,4%) и Армения (13,5%). Иностранцы из России совершили в прошлом году 1,42 миллиона визитов, Турции – 1,4 миллиона, Армении – 965,5 тысячи визитов. По его словам, статистика совершенно не соответствует реальности грузинских отелей. "Департамент статистики живет в другой стране. Эти люди, которые этим занимаются, считают туризм другой страны. У них свой мир. Никто из представителей департамента статистики никогда не был на месте. Никто из представителей никогда не звонил в отель и не брал никакой информации", – сказал Аладашвили. На что тратили деньги иностранцы в Грузии в 2023 году &gt;&gt;Согласно данным Сакстата, в 2023 году Грузию иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего туристов посетило во втором квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,4 ночи, что на 13,6% меньше показателя за 2022 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262897788_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_8916f4551f350b2f768b23e3a9b47a21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
туризм, грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", шалва алавердашвили
туризм, грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", шалва алавердашвили

Никогда еще в Грузии не было так мало туристов из России – мнение отельера

21:01 30.01.2024
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - отель Редиссон Иверия
Вид на город Тбилиси - отель Редиссон Иверия - Sputnik Грузия, 1920, 30.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Статистика совершенно не соответствует реальности грузинских отелей, заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Никогда еще в грузинских гостиницах и не было так мало туристов из России, заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
По итогам 2023 года больше всего визитеров приехали в Грузию из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа (7,1 млн человек), сообщили в Национальной службе статистики "Сакстат". Далее следуют Турция (доля 21,4%) и Армения (13,5%). Иностранцы из России совершили в прошлом году 1,42 миллиона визитов, Турции – 1,4 миллиона, Армении – 965,5 тысячи визитов.

"В общем, я не знаю, кто прибыл, как долго они пробыли здесь, живут ли в своих коммунах или в палатках, но так мало русских еще никогда не было в гостиницах. Их число от общего количества посетителей достигло 1,4%. Реальность и статистика разминулись. Я повторял это весь прошлый год и сейчас приходится говорить", – сказал Алавердашвили в эфире медиаплатформы BMG.

По его словам, статистика совершенно не соответствует реальности грузинских отелей.
"Департамент статистики живет в другой стране. Эти люди, которые этим занимаются, считают туризм другой страны. У них свой мир. Никто из представителей департамента статистики никогда не был на месте. Никто из представителей никогда не звонил в отель и не брал никакой информации", – сказал Аладашвили.
На что тратили деньги иностранцы в Грузии в 2023 году >>
Согласно данным Сакстата, в 2023 году Грузию иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего туристов посетило во втором квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,4 ночи, что на 13,6% меньше показателя за 2022 год.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0