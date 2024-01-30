https://sputnik-georgia.ru/20240130/skandal-s-vyseleniem-iz-kvartiry-v-tbilisi-obvinyaemym-mogut-izmenit-meru-presecheniya-285987851.html

Скандал с выселением из квартиры в Тбилиси: обвиняемым могут изменить меру пресечения

Скандал с выселением из квартиры в Тбилиси: обвиняемым могут изменить меру пресечения

Во время выселения семьи Хатиашвили полиция задержала 20 человек, двоих из них – по уголовному делу 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T16:16+0400

2024-01-30T16:16+0400

2024-01-30T16:16+0400

грузия

происшествия

новости

тбилисский городской суд

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/46/234094637_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_f76fb916434b7cb107fde82b1d6fdafa.jpg

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии готова ходатайствовать перед судом о применении менее строгой меры пресечения обвиняемым в повреждении машины Национального бюро наказаний во время выселения семьи Хатиашвили в Тбилиси за неуплату банковского долга, если они признают свою вину и возместят ущерб, заявил прокурор Роин Хинтибидзе. Тбилисский городской суд 25 января избрал гражданским активистам Акакию Чикобава и Георгию Хасия в качестве меры пресечения тюремное заключение.По его словам, требуя тюремное заключение в качестве меры пресечения, обвинение руководствовалось тем, что ни Хасия, ни Чикобава не признали своей вины и не раскаялись в совершенном преступлении. Студенты, шахтеры и церковь – проблема выселения должников как главная тема в Грузии>>Семья Хатиашвили и поддерживающие ее гражданские активисты и политики, которые заранее знали о предстоящем во вторник, 23 января, выселении, заблаговременно собрались у дома на улице Кекелидзе. Сотрудникам Национального бюро исполнения пришлось силой пробираться в здание, так как дверь в подъезд была заперта, а у дома проходила акция протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с прибывшей на место полицией. Полиция задержала 20 человек. Было возбуждено два уголовных дела. Спустя несколько дней сторонам удалось договориться и подписать соглашение. Теперь семья Хатиашвили должна будет в течении месяца заплатить 90 тысяч долларов новой владелице Дареджан Двали и выкупить у нее квартиру. Все это время Двали будет находится в квартире на улице Кекелидзе на правах хозяйки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд, тбилиси