https://sputnik-georgia.ru/20240130/skandal-s-vyseleniem-iz-kvartiry-v-tbilisi-obvinyaemym-mogut-izmenit-meru-presecheniya-285987851.html
Скандал с выселением из квартиры в Тбилиси: обвиняемым могут изменить меру пресечения
Скандал с выселением из квартиры в Тбилиси: обвиняемым могут изменить меру пресечения
Во время выселения семьи Хатиашвили полиция задержала 20 человек, двоих из них – по уголовному делу 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T16:16+0400
2024-01-30T16:16+0400
2024-01-30T16:16+0400
грузия
происшествия
новости
тбилисский городской суд
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/46/234094637_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_f76fb916434b7cb107fde82b1d6fdafa.jpg
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии готова ходатайствовать перед судом о применении менее строгой меры пресечения обвиняемым в повреждении машины Национального бюро наказаний во время выселения семьи Хатиашвили в Тбилиси за неуплату банковского долга, если они признают свою вину и возместят ущерб, заявил прокурор Роин Хинтибидзе. Тбилисский городской суд 25 января избрал гражданским активистам Акакию Чикобава и Георгию Хасия в качестве меры пресечения тюремное заключение.По его словам, требуя тюремное заключение в качестве меры пресечения, обвинение руководствовалось тем, что ни Хасия, ни Чикобава не признали своей вины и не раскаялись в совершенном преступлении. Студенты, шахтеры и церковь – проблема выселения должников как главная тема в Грузии>>Семья Хатиашвили и поддерживающие ее гражданские активисты и политики, которые заранее знали о предстоящем во вторник, 23 января, выселении, заблаговременно собрались у дома на улице Кекелидзе. Сотрудникам Национального бюро исполнения пришлось силой пробираться в здание, так как дверь в подъезд была заперта, а у дома проходила акция протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с прибывшей на место полицией. Полиция задержала 20 человек. Было возбуждено два уголовных дела. Спустя несколько дней сторонам удалось договориться и подписать соглашение. Теперь семья Хатиашвили должна будет в течении месяца заплатить 90 тысяч долларов новой владелице Дареджан Двали и выкупить у нее квартиру. Все это время Двали будет находится в квартире на улице Кекелидзе на правах хозяйки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/46/234094637_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_6e2d7bee1799a2cd8008aa11461c205a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд, тбилиси
грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд, тбилиси
Скандал с выселением из квартиры в Тбилиси: обвиняемым могут изменить меру пресечения
Во время выселения семьи Хатиашвили полиция задержала 20 человек, двоих из них – по уголовному делу
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии готова ходатайствовать перед судом о применении менее строгой меры пресечения обвиняемым в повреждении машины Национального бюро наказаний во время выселения семьи Хатиашвили в Тбилиси за неуплату банковского долга, если они признают свою вину и возместят ущерб, заявил прокурор Роин Хинтибидзе.
Тбилисский городской суд 25 января избрал гражданским активистам Акакию Чикобава и Георгию Хасия в качестве меры пресечения тюремное заключение.
"В случае, если обвиняемые признают совершение преступления и возместят ущерб, прокуратура готова применить менее строгую меру, нежели лишение свободы", – сообщил прокурор.
По его словам, требуя тюремное заключение в качестве меры пресечения, обвинение руководствовалось тем, что ни Хасия, ни Чикобава не признали своей вины и не раскаялись в совершенном преступлении.
Семья Хатиашвили и поддерживающие ее гражданские активисты и политики, которые заранее знали о предстоящем во вторник, 23 января, выселении, заблаговременно собрались у дома на улице Кекелидзе. Сотрудникам Национального бюро исполнения пришлось силой пробираться в здание, так как дверь в подъезд была заперта, а у дома проходила акция протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с прибывшей на место полицией. Полиция задержала 20 человек. Было возбуждено два уголовных дела.
Спустя несколько дней сторонам удалось договориться и подписать соглашение. Теперь семья Хатиашвили должна будет в течении месяца заплатить 90 тысяч долларов новой владелице Дареджан Двали и выкупить у нее квартиру. Все это время Двали будет находится в квартире на улице Кекелидзе на правах хозяйки.