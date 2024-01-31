https://sputnik-georgia.ru/20240131/garibashvili-smog-predotvratit-voynu-v-gruzii--deputat-286008036.html
Гарибашвили смог предотвратить войну в Грузии – депутат
Гарибашвили смог предотвратить войну в Грузии – депутат
По его словам, четыре слова Гарибашвили о том, что Грузия не присоединится к санкциям, спасли Грузию от войны 31.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-31T13:33+0400
2024-01-31T13:33+0400
2024-01-31T13:47+0400
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созар субари
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Ираклий Гарибашвили будучи премьер-министром Грузии не только спас страну от вовлечения в войну, но и сумел в разы улучшить экономику страны Грузия, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Созар Субари. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Как отметил политик, период после начала событий на Украине был и остается самым тяжелым временем для Грузии. "На нас оказывалось огромное давление, чтобы Грузия открыла второй фронт против России. Очень сильная и патриотическая позиция Ираклия Гарибашвили сыграла особую роль в том, что Грузия справилась с этим давлением", - подчеркнул Субари. По его словам, четыре слова Гарибашвили о том, что Грузия не присоединится к санкциям, спасли Грузию от войны. "За эти четыре слова ему пришлось вынести невероятные оскорбления и нападки, но страна выстояла, и за эту стойкость он заслуживает благодарность от каждого гражданина Грузии - от каждого, кто любит Грузию и кто не является агентом иностранного государства", - заявил Субари. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. У Грузии есть все шансы стать страной с высоким доходом – Кобахидзе>>В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. По словам Субари, Гарибашвили был одним из выдающихся лидеров команды с 2011 года, после того как основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили впервые объявил о своем приходе в политику. По словам Субари, именно под его руководством, когда Гарибашвили впервые был премьер-министром, Грузия подписала Соглашение об ассоциации, свободной торговле и безвизовом сообщении с Евросоюзом. "Во время своего второго срока на посту премьера он увенчал все это статусом кандидата на вступление Грузии в ЕС“, - заявил Субари. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Депутат также отметил, что Гарибашвили сыграл большую роль в развитии грузинской экономики. По его словам, членство в ЕС является основным направлением, однако параллельно очень важно диверсифицировать торгово-экономические и политические отношения с соседними и более отдаленными странами. "Арабские страны, Китай и Индия - это те направления, интенсификация отношений с которыми играет важную роль в быстром росте грузинской экономики. Соглашение о стратегическом партнерстве, заключенное Ираклием Гарибашвили с Китаем, чрезвычайно важно не только в экономическом, но и в политическом плане", - подчеркнул он. Ложка дегтя в грузинской экономике: почему падает обрабатывающая промышленность? >>В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Китай входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот между странами в январе-ноябре 2023 года составил 1,5 миллиарда долларов, на 9,5% меньше по сравнению с отчетным периодом 2022 года. За 11 месяцев 2023 года экспорт из Грузии в Китай снизился на 57,1% и составил 283,4 миллиона долларов. Импорт из Китая в Грузию вырос на 21,4% и составил более 1,2 миллиарда долларов. Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, за три квартала 2023 года число визитов граждан Китая в Грузию составило 33 014, более чем в шесть раз больше (+526%), чем в январе-сентябре 2022 года, и на 5,4% меньше, чем в течение трех кварталов 2019 года (периода до пандемии COVID-19).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, китай, украина, тбилиси, созар субари, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили
грузия, политика, новости, китай, украина, тбилиси, созар субари, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили
Гарибашвили смог предотвратить войну в Грузии – депутат
13:33 31.01.2024 (обновлено: 13:47 31.01.2024)
По его словам, четыре слова Гарибашвили о том, что Грузия не присоединится к санкциям, спасли Грузию от войны
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Ираклий Гарибашвили будучи премьер-министром Грузии не только спас страну от вовлечения в войну, но и сумел в разы улучшить экономику страны Грузия, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Созар Субари.
Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.
"В этот трудный период он (Гарибашвили - ред.) не только спас нашу родину от вовлечения в войну, но и сумел за три года удвоить экономику страны, и сегодня у нас одна из самых быстро развивающихся экономик в мире. При таких темпах роста Грузия вскоре перейдет из статуса развивающейся страны в лигу развитых стран, что отразится на благосостоянии каждого гражданина“, - заявил Субари.
Как отметил политик, период после начала событий на Украине был и остается самым тяжелым временем для Грузии.
"На нас оказывалось огромное давление, чтобы Грузия открыла второй фронт против России. Очень сильная и патриотическая позиция Ираклия Гарибашвили сыграла особую роль в том, что Грузия справилась с этим давлением", - подчеркнул Субари.
По его словам, четыре слова Гарибашвили о том, что Грузия не присоединится к санкциям, спасли Грузию от войны.
"За эти четыре слова ему пришлось вынести невероятные оскорбления и нападки, но страна выстояла, и за эту стойкость он заслуживает благодарность от каждого гражданина Грузии - от каждого, кто любит Грузию и кто не является агентом иностранного государства", - заявил Субари.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
По словам Субари, Гарибашвили был одним из выдающихся лидеров команды с 2011 года, после того как основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили впервые объявил о своем приходе в политику.
"Он работал в самые трудные времена на самых сложных постах, везде сказал свое мужское слово и оставил свой след в прогрессе страны", - подчеркнул Субари.
По словам Субари, именно под его руководством, когда Гарибашвили впервые был премьер-министром, Грузия подписала Соглашение об ассоциации, свободной торговле и безвизовом сообщении с Евросоюзом.
"Во время своего второго срока на посту премьера он увенчал все это статусом кандидата на вступление Грузии в ЕС“, - заявил Субари.
Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
Депутат также отметил, что Гарибашвили сыграл большую роль в развитии грузинской экономики. По его словам, членство в ЕС является основным направлением, однако параллельно очень важно диверсифицировать торгово-экономические и политические отношения с соседними и более отдаленными странами.
"Арабские страны, Китай и Индия - это те направления, интенсификация отношений с которыми играет важную роль в быстром росте грузинской экономики. Соглашение о стратегическом партнерстве, заключенное Ираклием Гарибашвили с Китаем, чрезвычайно важно не только в экономическом, но и в политическом плане", - подчеркнул он.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
Китай входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот между странами в январе-ноябре 2023 года составил 1,5 миллиарда долларов, на 9,5% меньше по сравнению с отчетным периодом 2022 года. За 11 месяцев 2023 года экспорт из Грузии в Китай снизился на 57,1% и составил 283,4 миллиона долларов. Импорт из Китая в Грузию вырос на 21,4% и составил более 1,2 миллиарда долларов.
Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, за три квартала 2023 года число визитов граждан Китая в Грузию составило 33 014, более чем в шесть раз больше (+526%), чем в январе-сентябре 2022 года, и на 5,4% меньше, чем в течение трех кварталов 2019 года (периода до пандемии COVID-19).