https://sputnik-georgia.ru/20240131/kor-atakuet-gruziyu--v-yanvare-v-infektsionnuyu-bolnitsu-obratilis-bolee-50-patsientov-286010567.html

Корь атакует Грузию – в январе в инфекционную больницу обратились более 50 пациентов

Корь атакует Грузию – в январе в инфекционную больницу обратились более 50 пациентов

Из 56 стран, относящихся к европейскому региону, в 40 зафиксирована вспышка кори 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T15:53+0400

2024-01-31T15:53+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Более 50 пациентов с симптомами кори обратились в Научно-практический центр инфекционной патологии в Тбилиси только в январе 2024 года, среди них как граждане Грузии, так и иностранцы, заявила инфекционист Майя Залдастанишвили.Специалисты ожидают резкой вспышки кори в Грузии, так как в стране не вакцинированы тысячи детей, а в Европе наблюдается катастрофическая ситуация с заболеваемостью. Так, по словам главы национальной группы технических советников иммунизации Иване Чхаидзе, в Европе в 2022 году был зафиксирован 941 случай заболевания корью, а в 2023 году – 42 тысячи. Из 56 стран, относящихся к европейскому региону, резкий рост случаев наблюдается в 40 государствах, отметил он.Специалистам сложно говорить о точной статистике случаев кори в Грузии, поскольку часть пациентов предпочитает самолечение, а другая часть обращается за онлайн-консультацией к семейным врачам. Грозит ли Грузии эпидемия кори?>>Корь в основном относится к детским инфекционным заболеваниям, поскольку ей чаще всего болеют в детском возрасте. По информации специалистов, в Грузии порядка 10 тысяч детей до 5 лет, которые не вакцинированы. Однако, согласно последним статистическим данным, этой инфекцией болеют не только дети, но и взрослые.В 2023 году в Грузии было зафиксировано 26 случаев кори. Между тем, только в январе 2024 года официально зафиксировано 16 случаев, из них 14 – в Тбилиси. Большая часть случаев приходится на пациентов в возрасте от 20 до 40 лет.Что такое корь? Корь – острое инфекционное вирусное заболевание. Оно характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.Корь является очень заразной и опасной инфекцией. Человек становится заразным за четыре дня до появления первых симптомов. При этом у кори самая высокая заразность из всех существующих вирусов, считается, что эта инфекция в 16 раз заразнее, чем вирус гриппа. Более того, корь отличается высоким показателем осложнений.ВОЗ призвала к срочной вакцинации от кори>>Они связаны с нарушением головного мозга, сердца, зрения и даже с летальным исходом. В развитых странах один из тысячи случаев заболевания завершается летально.В Грузии в 2018-2019 годах бушевала эпидемия кори. Только с начала 2019 года корь была диагностирована примерно у 4 тысяч жителей Грузии, в то время как нормой считается 10 случаев заболевания в год. Из них два случая завершились летальным исходом.Оба летальных случая зафиксированы среди детей, и ни один из них не был вакцинирован против кори. Вероятность того, что вакцинированные дети не подхватят корь – 99%.Вакцину от кори в Грузии делают два раза в возрасте 1 и 5 лет. Полный иммунитет дает вторая вакцинация, которая делается в 5 лет.До пандемии коронавируса Грузия была лучшей в Европе по показателю охвата вакцинации, среди детей в возрасте 1 год он достигал 100%. На сегодняшний день показатель вакцинации от кори детей возрасте 1 года со 100% сократился до 95%, а в возрасте 5 лет – с 97 до 88%.Вакцину от кори можно делать и в возрасте 6-7 лет. В том случае, если родителям не удалось вакцинировать детей из-за пандемии, специалисты рекомендуют незамедлительно их прививать.Специалисты также призывают, рожденных после 1978 года граждан (именно в этой возрастной категории зафиксировано больше всего случаев кори), сделать прививку, если они точно не знают или не помнят, что вакцинированы.На сегодняшний день от кори защищен тот человек, который дважды вакцинирован или переболел этой инфекцией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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