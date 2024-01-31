https://sputnik-georgia.ru/20240131/stanet-li-kaladze-kandidatom-na-post-premera-gruzii-286019169.html

Станет ли Каладзе кандидатом на пост премьера Грузии?

Станет ли Каладзе кандидатом на пост премьера Грузии?

Ираклий Гарибашвили покинул пост премьера Грузии 29 января 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T19:59+0400

2024-01-31T19:59+0400

2024-01-31T20:38+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что не исключает своего выдвижения на пост премьера Грузии, но не раньше 2025 года. Ираклий Гарибашвили 29 января объявил об отставке с поста премьера и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". Кандидатуру нового премьера 1 февраля представит почетный председатель и основатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который вернулся в политику 30 декабря 2023 года. В партии заявили, что на пост нового премьера рассматривается кандидатура лидера парламентского большинства и председателя партии Ираклия Кобахидзе. По его словам, им начато много проектов, которые необходимо завершить. У мэрии достаточно амбициозные планы на будущее столицы, подчеркнул Каладзе. Перестановки в правительстве Грузии не сулят ничего хорошего оппозиции – Каладзе>>Каха Каладзе был переизбран на второй срок по итогам второго тура выборов мэра Тбилиси в октябре 2021 года. Он получил 55,609% голосов, а его конкурент от оппозиции, на тот момент председатель "Единого национального движения" Ника Мелия – 44,391%. Впервые на пост мэра Каладзе избрали в 2017 году. Кто станет новым премьером Грузии? Кандидатуру представят на съезде правящей силы>>Между тем, согласно Конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются сразу после его отставки с должности, а правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера. Обязанности главы правительства возлагаются на первого вице-премьера. Все министры страны стали исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства. Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента. Кандидатуру премьера и состав кабмина представляет партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, каха каладзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, тбилиси