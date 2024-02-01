https://sputnik-georgia.ru/20240201/gruzinskuyu-mechtu-vozglavil-eks-premer-garibashvili-286034582.html
"Грузинскую мечту" возглавил экс-премьер Гарибашвили
"Грузинскую мечту" возглавил экс-премьер Гарибашвили
Мир, стабильность и развитие в Грузии возможны только в условиях правления "Грузинской мечты", заявил Гарибашвили 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T14:03+0400
2024-02-01T14:03+0400
2024-02-01T14:46+0400
грузия
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ираклий гарибашвили
политика
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Председателем правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" стал экс-премьер Ираклий Гарибашвили.Решение было принято единогласно на внеочередном 8 съезде партии в Тбилиси.Большую часть своего выступление Гарибашвили посвятил событиям до выборов 2012 года, которые выиграла "Грузинская мечта" в коалиции с несколькими другими оппозиционными партиями, и тому, как развивалась Грузия при новой власти. Особую благодарность Гарибашвили выразил основателю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили, который сумел объединить борющиеся с властями Михаила Саакашвили партии и добиться победы на выборах 2012 года над "самым антигосударственным, антинародным, терзавшим грузинский народ режимом". "За последние 12 лет в условиях огромных вызовов в мире - политических, экономических, гуманитарных кризисов, Грузия не только сохранила мир и стабильность, но и испытала существенную трансформацию в направлении демократии и прав человека, экономического развития, социального равенства, евроинтеграции", - сказал Гарибашвили. По его словам, именно Иванишвили заложил основу совершенно новому этапу развития Грузии."В октябре 2024 года у нас нет другого выбора - мы должны убедительно победить, чтобы не допустить войны и хаоса. "Грузинская мечта" - это единственная национальная, проводящая грузинские интересы политическая сила. Выбор очевиден", - сказал Гарибашвили.В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которых решится, кто будет управлять страной следующие 4 года."Грузинская мечта" означает мир, стабильность и развитие", - отметил новый председатель партии.Ираклий Гарибашвили объявил об отставке с поста премьер-министра Грузии 29 января.Он дважды возглавлял правительство - в 2013-2015 годы и в 2021-2024 годы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ираклий гарибашвили, политика, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, ираклий гарибашвили, политика, грузинская мечта - демократическая грузия
"Грузинскую мечту" возглавил экс-премьер Гарибашвили
14:03 01.02.2024 (обновлено: 14:46 01.02.2024)
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Мир, стабильность и развитие в Грузии возможны только в условиях правления "Грузинской мечты", заявил Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Председателем правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" стал экс-премьер Ираклий Гарибашвили.
Решение было принято единогласно на внеочередном 8 съезде партии в Тбилиси.
"Для меня большая честь и ответственность быть избранным председателем правящей партии "Грузинская мечта", - сказал Гарибашвили с трибуны.
Большую часть своего выступление Гарибашвили посвятил событиям до выборов 2012 года, которые выиграла "Грузинская мечта" в коалиции с несколькими другими оппозиционными партиями, и тому, как развивалась Грузия при новой власти.
Особую благодарность Гарибашвили выразил основателю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили, который сумел объединить борющиеся с властями Михаила Саакашвили партии и добиться победы на выборах 2012 года над "самым антигосударственным, антинародным, терзавшим грузинский народ режимом".
"За последние 12 лет в условиях огромных вызовов в мире - политических, экономических, гуманитарных кризисов, Грузия не только сохранила мир и стабильность, но и испытала существенную трансформацию в направлении демократии и прав человека, экономического развития, социального равенства, евроинтеграции", - сказал Гарибашвили.
По его словам, именно Иванишвили заложил основу совершенно новому этапу развития Грузии.
"В октябре 2024 года у нас нет другого выбора - мы должны убедительно победить, чтобы не допустить войны и хаоса. "Грузинская мечта" - это единственная национальная, проводящая грузинские интересы политическая сила. Выбор очевиден", - сказал Гарибашвили.
В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которых решится, кто будет управлять страной следующие 4 года.
"Грузинская мечта" означает мир, стабильность и развитие", - отметил новый председатель партии.
Ираклий Гарибашвили объявил об отставке с поста премьер-министра Грузии 29 января.
Он дважды возглавлял правительство - в 2013-2015 годы и в 2021-2024 годы.