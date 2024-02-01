https://sputnik-georgia.ru/20240201/kto-zaymet-mesto-buduschego-premer-ministra-gruzii-v-parlamente-strany-286047762.html

Кто займет место будущего премьер-министра Грузии в парламенте страны

Кто займет место будущего премьер-министра Грузии в парламенте страны

Барвенишвили был 71 номером в пропорциональном избирательном списке правящей партии 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T18:54+0400

2024-02-01T18:54+0400

2024-02-01T18:54+0400

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ираклий кобахидзе

ираклий чиковани

грузинская мечта - демократическая грузия

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Освободившееся после выдвижения кандидатуры лидера парламентского большинства Ираклия Кобахидзе на пост премьер-министра Грузию место в парламенте по избирательному списку правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", займет Георгий Барвенишвили. Ираклий Гарибашвили объявил об отставке с поста премьер-министра Грузии 29 января, кандидатуру Кобахидзе на пост премьера, согласно уставу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", 1 февраля на политсовете официально представил почетный председатель партии Бидзина Иванишвили, а затем поддержал съезд. Уже в пятницу Кобахидзе представит парламенту для выражения доверия программу правительства и кабинет министров. Барвенишвили был 71 номером в пропорциональном избирательном списке правящей партии. Ираклий Кобахидзе представлен на пост премьер-министра Грузии >>Что касается депутатского мандата вице-спикера Ираклия Чиковани, которого выдвинут на пост нового министра обороны, то, как пояснил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, Чиковани был избран по мажоритарному списку, поэтому в год выборов промежуточные выборы не проводятся. В этом году Зугдиди останется без мажоритарного депутата. Выборы в Грузии Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей. Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. Что мы знаем о будущем премьере Грузии? ТОП-5 фактов о Кобахидзе>>Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, ираклий чиковани, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии