https://sputnik-georgia.ru/20240201/strategicheskoe-partnerstvo-gruzii-s-kitaem-nachalos-esche-desyat-let-nazad--eks-posol-286047296.html

Стратегическое партнерство Грузии с Китаем началось еще десять лет назад – экс-посол

Стратегическое партнерство Грузии с Китаем началось еще десять лет назад – экс-посол

Проект Среднего коридора позитивно воспринимается практически всеми крупными мировыми и региональными игроками 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T18:09+0400

2024-02-01T18:09+0400

2024-02-01T18:09+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Стратегическое партнерство с Китаем Грузия начала еще десять лет назад, когда был подписан меморандум о сотрудничестве с правительством КНР, об этом заявил бывший посол в КНР Давид Апциаури в эфире Первого канала. Китай и Грузия 31 июля 2023 года опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства. Документ охватывает четыре аспекта – политический, экономический, межнациональный и культурный, а также международный. По словам бывшего посла, в тот же период стали обсуждать перспективы инициативы китайской стороны "Один пояс – один путь". Инициатива "Один пояс – один путь" была предложена председателем КНР Си Цзиньпинем в 2013 году с целью строительства торговой и инфраструктурной сети, соединяющей Азию с Европой и Африкой, вдоль древних торговых путей. Стратегическое партнерство с Китаем способствует экономическому развитию Грузии – депутат >>"В рамках проекта "Один путь – один пояс" мы были одними из учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, который находится в Пекине, и когда обсуждались маршруты, одним из маршрутов в перспективе был Средний коридор. Поэтому сегодня это продолжение нашего активного сотрудничества, этой динамики, и, конечно, подчеркнута четкая, активная позиция-заинтересованность Китая в развитии этого направления", – сказал Апциаури. Кроме того, по словам экс-посла, сегодня проект Среднего коридора позитивно воспринимается практически всеми крупными мировыми и региональными игроками. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день Средний коридор является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Средний коридор в действии: новый ж/д маршрут через Азербайджан связал Грузию с Китаем>>Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. По его словам, если раньше для Китая был актуален в основном европейский рынок, то сейчас интерес активнее сместился на другие направления. Кроме того, Давид Апциаури отметил, что стратегия отношений между двумя странами отражена в ряде программ, и здесь нельзя забывать об инициативах глобального экономического развития. По словам дипломата, статус страны-кандидата ЕС дает Грузии уникальный шанс представлять Европу в сотрудничестве с Китаем и другими азиатскими странами. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Китай входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот между странами в январе-ноябре 2023 года составил 1,5 миллиарда долларов, на 9,5% меньше по сравнению с отчетным периодом 2022 года. За 11 месяцев 2023 года экспорт из Грузии в Китай снизился на 57,1% и составил 283,4 миллиона долларов. Импорт из Китая в Грузию вырос на 21,4% и составил более 1,2 миллиарда долларов. Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, за три квартала 2023 года число визитов граждан Китая в Грузию составило 33 014, более чем в шесть раз больше (+526%), чем в январе-сентябре 2022 года, и на 5,4% меньше, чем в течение трех кварталов 2019 года (периода до пандемии COVID-19).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, экономика, грузия, политика, китай, европа, азия, си цзиньпин, южно-кавказский транспортный коридор