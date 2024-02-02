https://sputnik-georgia.ru/20240202/286069668.html

Ради высшей цели: Европа роет себе могилу, чтобы уничтожить Россию

Ради высшей цели: Европа роет себе могилу, чтобы уничтожить Россию

Поставив без малейших оговорок своей целью убийство народа России, ЕС на самом деле уже начал копать собственную могилу 02.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-02T16:04+0400

2024-02-02T16:04+0400

2024-02-02T16:04+0400

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Главный садовник евро-Эдема, сеньор Боррель, не только отвечает за внешнюю политику блока, но и немножко пишет в свободное время. Разные заметки, которые пристраивает в медийном поле, пишет колумнист РИА Новости. Последний по времени образец творчества неугомонного вице-председателя Еврокомиссии увидел свет во французском еженедельнике L'Obs. Некогда приличное издание, а сегодня, как и вся мейнстримная пресса, — рупор левой глобалистской повестки. Ну и, разумеется, русофобии. Куда же без нее. Смотрящий за евро-Эдемом сообщает тоном, не предполагающим ни возражений, ни тем более дискуссии, что "нельзя дать России победить", "поскольку на кону — собственная безопасность Европы". Естественно, упомянуты "имперские замашки" нашей страны, как и приведен список "побед Украины" (главсадовнику отлично известно, что каждое слово там — вранье). Все это — только для того, чтобы подготовить администрируемое евроглобалистскими ставленниками общеевропейское население к еще большей нищете и еще более глубокому кризису в экономике. Полсотни миллиардов (венгры все-таки сумели настоять на том, что денежные переводы будут утверждаться ежегодно, и если получится, то и ветироваться) — чтобы оплатить убийства русских. В той или иной форме, но конечная цель Жозепа Борреля и его присных состоит в увеличении количества наших убитых или раненых сограждан, и тут не может уже никаких быть иллюзий. Захарова назвала чудовищным заявление Борреля о России и Украине>>И этот тезис — о нашем уничтожении — даже доказывать долго не потребуется. Сразу после публикации суетливый (на манер девушки с низкой социальной ответственностью) Bloomberg подогнал деталей и подробностей. Итак, на эти миллиарды в том числе евроблок развернет производство снарядов требуемого калибра (150 и 155 миллиметров) на территории ЕС. Планируется, что через месяц Киев может получить примерно 600 тысяч таких снарядов. Это на треть меньше, чем было запрошено. Главы оборонных ведомств европейского блока только сейчас, на второй год СВО и их прокси-войны с нами, обнаружили реальные возможности собственного ВПК. По идее, эти десятки миллиардов должны простимулировать работу военной промышленности, но пока дело идет очень туго. Для снарядов нужны сырье и энергоносители практически в неограниченных количествах — пока в ЕС швах и с тем, и с другим. Но по поводу того, что в итоге мощности — при таком-то щедром финансировании — заработают, сомнений быть не должно. Есть и иные нюансы. И тут, стараясь нас обвинить в несуществующем, Bloomberg раскрывает военную тайну Киева. Оказывается, на ЛБС наше снарядное преимущество уже трехкратно — это следует из пересказа письма Рустема Умерова, руководящего украинским оборонным ведомством. Что мы знаем о будущем премьере Грузии? ТОП-5 фактов о Кобахидзе>>Для повтора тем, кто до сих пор сидит в общеевропейском танке: уже сейчас преимущество российского ВПК над объединенным европейским — кратное. И без особых проблем, без выжимания досуха казны, без драмы для экономики, при этом находясь под санкциями, Россия легко, свободно и спокойно снабжает армейский контингент на ЛБС всем необходимым. Параллельно всем этим утекшим в прессу подробностям страны — когда-то образцы стабильности и невероятного, непредставимого экономического благополучия (за счет наших ресурсов и доброго нашего же отношения) — трясет как в лихорадке. Во Франции цены на продукты питания пробивают стратосферу — и это без учета повышения тарифов на электричество, стартовавшего только что. В Германии все, что могло унести ноги из фатерланда из-за отсутствия возможности выпускать что бы то ни было (от товаров бытовой химии до стиральных машин), если издержки производства зашкаливают, ноги эти унесло. Это не все, но важные штрихи к портрету коллективного самоубийцы, в которого превратился (не без стараний того же главсадовника Борреля и его начальницы фон дер Ляйен) европейский блок. Но нам всем нужно понять и следующее. Все те черты общего еврохарактера, которые мы учитывали, строя наше сотрудничество с теми, кто живет и властвует западнее Бреста, сегодня замещены. Там, где был разум, появилась суицидальная идея нанести нам ущерб, пусть и ценой благополучия собственных граждан. Там, где наличествовала прагматичность, возникли индоктринированность и уверенность в собственной непогрешимости. Там, где имелись политические ограничители, выросло поколение циничных врунов, готовых для достижения неосуществимых целей уничтожить вообще все и всех. Те, кто разводят толковище про патроны, снаряды, про колоссальные субвенции Киеву и про то, что мы "представляем угрозу Европе", отлично понимают, что делают. Они не впали в психоз, а идут к цели напролом. Цель не меняется — уничтожить Россию. И убить как можно больше русских. Первое, естественно, невозможно ни теоретически, ни практически. Второе — реализуемо, но лишь до некоторой степени. Но вот какой ценой: поставив без малейших оговорок своей целью убийство народа России, ЕС на самом деле уже начал копать собственную могилу. Евро-Эдему и смотрящим за ним главсадовникам настанет конец — и гораздо быстрее, чем мы думаем.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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в мире, аналитика, новости, киев, европа, франция, жозеп боррель, bloomberg, еврокомиссия