https://sputnik-georgia.ru/20240202/budet-rasskazyvat-skazki--deputat-o-vystuplenii-prezidenta-gruzii-v-parlamente-286068669.html

"Будет рассказывать сказки" – депутат о выступлении президента Грузии в парламенте

"Будет рассказывать сказки" – депутат о выступлении президента Грузии в парламенте

Для Зурабишвили это будет пятое по счету и последнее выступление перед депутатами 02.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-02T15:07+0400

2024-02-02T15:07+0400

2024-02-02T15:25+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

европа

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

единое национальное движение

михаил саакашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283440211_0:156:3364:2048_1920x0_80_0_0_c26ce876887b815ed93fb66fcba40a03.jpg

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего выступления с ежегодным отчетом в законодательном органе вряд ли скажет что-нибудь интересное, а скорее будет рассказывать сказки и обвинять во всем грузинское государство, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Гурам Мачавариани. Согласно регламенту, Зурабишвили предстанет перед парламентом с ежегодным отчетом 6 февраля. Ранее депутаты от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и партии "Лело для Грузии" заявили, что выступление президента может быть сорвано из-за разногласий с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". По словам депутата, формальная сторона будет выполнена – президент скажет свое слово. Для Зурабишвили это будет пятое по счету и последнее выступление перед депутатами в ранге президента Грузии. Первое выступление было в марте 2019 года. Ежегодное выступление президента Грузии на первом заседании весенней сессии предусмотрено регламентом Грузии. Жарких дебатов не будет – депутат о выступлении президента Грузии в парламенте>>Это будет последнее выступление Зурабишвили перед парламентом в статусе президента. Кроме того, это последняя весенняя сессия для депутатов парламента десятого созыва. Уже 26 октября 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, а в ноябре-декабре того же года состоится избрание нового президента страны. Следующего президента будут выбирать не граждане Грузии, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер в октябре 2024 года на парламентских выборах. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Глава парламента ждет признания от президента Грузии>>Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. Депутат от правящей партии против инициативы о прямых выборах президента Грузии>>В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, европа, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , единое национальное движение, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия